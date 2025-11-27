La 71 Seminci se celebrará del 23 al 31 de octubre de 2026

Suscribete a
El director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, durante la lectura del palmarés de la 70 edición
ABC

Valladolid

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) cerró su 70 edición con 103.000 espectadores en salas (un 30 por ciento más que en 2022), una recaudación de 234.840 euros en taquilla (un 8,3 por ciento más que el año precedente ... y un 53 por ciento más que hace tres años) sin modificación de precios, y más de 2.200 profesionales acreditados. «Esta edición ha contado con un público generoso y volcado en el festival. Se ha percibido y transmitido un festival con un enorme potencial que ha cumplido 70 años en un gran estado de forma», apunta el director del certamen, José Luis Cienfuegos.

