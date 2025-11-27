La 71 Seminci se celebrará del 23 al 31 de octubre de 2026

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) cerró su 70 edición con 103.000 espectadores en salas (un 30 por ciento más que en 2022), una recaudación de 234.840 euros en taquilla (un 8,3 por ciento más que el año precedente ... y un 53 por ciento más que hace tres años) sin modificación de precios, y más de 2.200 profesionales acreditados. «Esta edición ha contado con un público generoso y volcado en el festival. Se ha percibido y transmitido un festival con un enorme potencial que ha cumplido 70 años en un gran estado de forma», apunta el director del certamen, José Luis Cienfuegos.

En un comunicado difundido por el festival, Cienfuegos valora que la prueba de la buena salud de Seminci, «que ha permitido la comunión entre los espectadores y los cineastas a lo largo de nueve intensos días», encuentra su reflejo en el palmarés, con los galardones concedidos a Kelly Reichardt, Lav Diaz e Ildikó Enyedi, un fallo que, a su juicio, «refleja la vocación de Seminci de visibilizar a autores de prestigio que son símbolo de independencia y libertad creativa y que, sin duda, forman parte de la historia del cine contemporáneo».

«Tras tres años de transformación en la estructura de contenidos, estrategia, organización y posicionamiento institucional, se ha vivido una edición marcada por una programación de gran solidez y respuesta entusiasta tanto de la industria como de los espectadores, que ha superado todas las expectativas. Una programación de alto nivel, salas llenas y atmósfera vibrante confirman el rumbo del festival y su vínculo con el cine de autor», señala antes de adelantar que la 71 edición del certamen se celebrará del 23 al 31 de octubre.

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid programó 226 títulos (137 de ellos, estrenos absolutos), divididos entre 149 largometrajes y 77 cortometrajes, proyectados en 406 sesiones a lo largo de nueve días. El mayor crecimiento proporcional de espectadores se registró en la sección Punto de Encuentro, con un 37,68 por ciento de incremento respecto a 2024.

Los programas educativos Miniminci y Seminci Joven mantienen su atractivo entre el público más joven, procedente de cerca de 170 centros docentes (88 de Infantil y 79 institutos) de Valladolid y la provincia, que han disfrutado de una programación específica compuesta por 31 largometrajes y 20 cortometrajes.

El total de profesionales, con 1.100 invitados y 420 cineastas y representantes de las películas programadas, además de profesionales de la industria cinematográfica y periodistas, ha alcanzado los 2.180, un 25 por ciento más que en 2024 (1.739) y un 68 por ciento superior a 2022 (1.296). En la pasada edición, sin contar presentaciones o actividades formativas o de prensa, se llevaron a cabo 125 coloquios en salas tras las proyecciones.