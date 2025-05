Sanz Merino: «La gratuidad del transporte no es una medida electoralista»

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, rechaza, en una entrevista con ABC, que la gratuidad de los viajes en autobús para los empadronados en la Comunidad en las líneas que dependen de la Junta sea una medida electoralista.

–A partir de noviembre todos los empadronados en Castilla y León podemos viajar gratis y en marzo vamos a las urnas. Si une la línea de puntos...

—La conclusión no la voy a poner yo.

—Ya la ha puesto la oposición, que tacha la medida de electoral.

—Venimos ya con una hoja de ruta y una política muy clara que está alineada con la bonificación del transporte que genera oportunidades, capta usuarios, lucha contra la despoblación... Lo único que hemos hecho es ir cubriendo etapas hasta llegar a la que estamos implantando ahora. Que lo hacemos con una ambición que alguien puede tildar de electoralista, pues yo no lo creo. Hemos hecho una implementación efectiva y faltan todavía seis meses hasta el final del mandato. No me parece demasiado adecuada esa asociación de ideas y la rechazo. Lo importante es intentar ser útiles a los ciudadanos y eso tiene que estar al margen de lo que es un cronograma de cualquier orden, también del electoral.

—¿Qué tal se lleva con el ministro, el vallisoletano Óscar Puente?

—Desde el punto de vista personal no hay ningún problema, pero en términos políticos tenemos diferencias de criterios sustanciales.

—¿Se siente defraudado?

—Bueno, es llamativo y mí me llama la atención. Siempre uno espera de los compatriotas, aunque sea de la patria chica, una especial sensibilidad.

—El presidente de la Diputación de Zamora se plantea pedir la dimisión del ministro. ¿Y usted?

—No, eso es desviar la atención. Hay una decisión que está mal tomada y contra ella se ha generado un consenso ciudadano.