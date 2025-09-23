Santonja cree que el doble registro de vivienda turística sólo «sirve» para que el Gobierno «haga caja

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, a su llegada al pleno de las Cortes de Castilla y León

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha defendido este martes ante el Pleno de las Cortes que el denominado «doble registro» de viviendas turísticas promovido por Gobierno «no sirve para nada» y sólo se persigue el objetivo del Ejecutivo central de «hace caja» sin solucionar los «problemas reales».

Santonja ha respondido de este modo ante en la sesión a una pregunta formulada por el procurador socialista Miguel Hernández Alcojor, a quien ha explicado que este registro impide «únicamente» que esos pisos se publiciten en una plataforma digital concreta, pero «no elimina ninguna vivienda del mercado», ya que para continuar con su servicio deben cumplir la normativa autonómica y estar inscritos en el registro turístico de Castilla y León.

Así, el consejero ha señalado esta medida como un gesto meramente simbólico o «para la galería», y ha insistido en que no contribuye «en nada» a afrontar la «compleja» situación del sector, informa Ep.

Finalmente, ha enfatizado en que lo «realmente» necesario es fomentar el diálogo entre las administraciones y con los agentes implicados, algo que, en su opinión, el Ministerio no hace, ya que desde diciembre de 2023 no convoca la Conferencia Sectorial prevista para abordar estos asuntos, pese a las reiteradas solicitudes de la Junta.

En ese mismo sentido, ha explicado que desde del Gobierno autonómico se trabaja ya en la «renovación» de la normativa que regula las viviendas turísticas porque es un sector «muy dinámico» que requiere de cambios «mucho antes que otros.

Además, ha destacado que su departamento apuesta por tres líneas concretas, como son las de la «profesionalización de la actividad», criterios regulatorios respecto al resto de alojamientos, «persecución de actividades irregulares» y reconocimiento de las competencias municipales.