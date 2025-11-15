Suscribete a
ABC Premium

Santonja asegura que la declaración del Toro Jubilo como BIC es «necesaria y merecida»

Los animalistas se concentran en Medinaceli (Soria) en contra del festejo

Pacma recurre la autorización del Toro Jubilo y advierte de posibles acciones penales

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, acude a los actos con motivo de la celebración del Toro Jubilo en Medinaceli (Soria)
El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, acude a los actos con motivo de la celebración del Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) ICAL

ABC

Soria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un lluvioso día, la localidad soriana de Medinaceli ha vuelto a a ser este sábado escenario de los actos de los defensores del festejo conocido como Toro Jubilo y también de sus detractores, ya que la organización animalista Pacma se ha concentrado ... un año más en el municipio para impedir que se celebrase un festejo que estaba previsto para las once y media de la noche. En esta ocasión sí contaba con la autorización de la Junta de Castilla y León y, además, un juzgado ha levantado las medidas cautelares que hicieron que el pasado año no se celebrase.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app