El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, y los rectores de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid firman un convenio para la puesta en marcha de la 'Estrategia de investigación en terapias avanzadas de Castilla y León'
ABC

Valladolid

La Consejería de Sanidad aspira a superar el centenar de ensayos clínicos en medicamentos de terapias avanzadas en los próximos años, de la mano de la Estrategia de Investigación e Innovación en Terapias Avanzadas de Castilla y León 2025-2030. Entre 2019 y ... 2024 se realizaron 47 estudios. Así se puso de manifiesto ayer durante la firma de un convenio de colaboración entre el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y los rectores de las universidades públicas de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, para la puesta en marcha del documento, recoge un comunicado enviado a los medios.

