Sanidad abre la vacunación frente a la gripe sin cita previa los fines de semana a partir del 28 de noviembre

La inmunización se hará sin cita previa en los 196 puntos de atención continuada de Castilla y León para los grupos que forman parte de la población diana

Sanidad «anima» a vacunarse contra la gripe y los expertos creen que hay «mucho margen de mejora»

Dosis de vacuna de la gripe en una imagen de archivo ICAL
Valladolid

Castilla y León abre la vacunación frente a la gripe y el Covid-19 sin cita previa durante los fines de semana a partir del 28 de noviembre. Una medida que ya se adoptó también la campaña pasada y que se llevará a cabo en ... los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la Comunidad para personas que tengan indicada la inyección.

