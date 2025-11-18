Sanidad abre la vacunación frente a la gripe sin cita previa los fines de semana a partir del 28 de noviembre

Castilla y León abre la vacunación frente a la gripe y el Covid-19 sin cita previa durante los fines de semana a partir del 28 de noviembre. Una medida que ya se adoptó también la campaña pasada y que se llevará a cabo en ... los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la Comunidad para personas que tengan indicada la inyección.

En concreto, la vacunación podrá realizarse los viernes de 15 a 21 horas y los sábados y domingos de 9 a 21 horas, según ha indicado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Por provincias, los puntos habilitados son en Ávila, 20; Burgos, 25; León, 23; El Bierzo, 8; Palencia, 16; Salamanca, 28; Segovia, 19; Soria, 14; Valladolid Oeste, 11; Valladolid Este, 13 y Zamora 19.

Desde la Dirección General de Salud Pública recomiendan «a todo aquel que lo tenga indicado» -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- «vacunarse frente a la gripe o la COVID-19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas».

Niños y mayores de 75 años

En esa línea, han explicado que la semana pasada Castilla y León alcanzó el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos (el límite son 50) por 100.000 habitantes. Este aumento se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años -la franja de edad en esta campaña para la población infantil se ha ampliado hasta los 8- , aunque también se ha observado un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

Por ello, la Consejería de Sanidad ha habilitado ya la posibilidad de vacunación también los fines de semana. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.

El pasado 14 de octubre comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas.

Hasta este lunes el registro indica que ya se han vacunado de gripe un total de 545.037 personas, con una cobertura en mayores de 60 años del 48,7 por ciento, por lo que se quiere hacer «un especial llamamiento a este grupo de edad para que alcancen cuanto antes la inmunidad».