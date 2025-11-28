Suscribete a
Sancionada con 750 euros por subirse a uno de los 'Elefantes' navideños de Salamanca

Tras subir el vídeo a las redes sociales, la Policía Local ha identificado a las autoras de estos hechos

Sancionada con 750 euros por subirse a uno de los 'Elefantes' navideños de Salamanca
Policía local

ABC

Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, ha identificado y propuesto para sanción de 750 euros a una joven que se subió a uno de los 'Elefantes de Oriente' de la decoración de Navidad instalada en la plaza del Mercado.

