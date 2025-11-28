Sancionada con 750 euros por subirse a uno de los ‘Elefantes’ navideños de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, ha identificado y propuesto para sanción de 750 euros a una joven que se subió a uno de los 'Elefantes de Oriente' de la decoración de Navidad instalada en la plaza del ... Mercado.

Las autoras grabaron estos hechos y los difundieron a través de las redes sociales, lo que permitió a los agentes localizar a la responsable, según ha informado este viernes a Ical el Ayuntamiento de Salamanca.

Estos hechos constituyen una infracción leve a la ordenanza municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana, al poner en riesgo la integridad del mobiliario urbano y hacer uso de él para un fin distinto al que está destinado.