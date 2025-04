San Isidro (León) marca la mínima del país, con 10,3 grados bajo cero

Era uno de los rincones del país que este domingo amanecía bajo alerta amarilla por bajas temperaturas y los pronósticos se han cumplido. Hasta -10,3 grados han bajado los termómetros hoy en la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica, el registro más bajo de toda España.

En concreto, la mínima se anotaba esta mañana a las 9.10 horas en el Puerto de San Isidro, según informa fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que también había declarado en alerta en Castilla y León la zona de Sanabria, donde un día antes el mercurio se congeló a -6. Hoy a primera hora rozaba los ocho bajo cero.

También en Soria han notado un especial descenso de las temperaturas con dos de las cinco temperaturas más bajas del país. En concreto en San Pedro Manrique (con -9,5 a las 3.30 horas de la madrugada) y La Póveda de Soria (8,9 negativos a las 8.30 horas). Y en Cuéllar (Segovia) no se quedaban muy lejos, con 8,4 grados bajo cero a las 7.40 horas, informa Ical.

Si bien para este lunes la Aemet no mantiene activa la alerta por frío en la Comunidad, no espera tampoco significativos cambios en las temperaturas, que serán «ligeros». En las capitales de provincia los termómetros se podrán bajo cero en todas salvo Segovia y Salamanca, donde la máxima será de 11, mientras que en Zamora no subirá de 5 grados.