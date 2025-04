Se apagaron las velas de los pasos y de los penitentes, se silenciaron cornetas, tambores y otros instrumentos de las bandas de música, cesó el bullicio en las puertas de las iglesias de las hermandades, se desmontaron los palcos y en el aire ya no ... flota el olor a incienso y a humo de los cirios. Las emociones que se viven, unas externas otras y muchas internas, al ver pasar a las imágenes veneradas, tampoco se van a volver a experimentar.

La Semana Santa cerró su ciclo con la austeridad y la contundencia con la que se atranca las puertas de una iglesia cuando entra el último penitente. Un hasta el próximo año. Una espera que se vivirá con ansiedad, incertidumbre sobre la meteorología y pasión, siempre pasión, que es la fuerza que lleva a los castellanos y leoneses a sacar sus amadas imágenes una vez al año, con todo su esplendor por las calles de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Un deseo que se va renovando generación tras generación, por eso perdura y se puede disfrutar cada año.

Ahora es tiempo para otras vivencias menos emocionantes, pero muy intensas. En noventa días de mandato el presidente de los EE.UU. ha puesto al mundo al revés. Ha zarandeado a los europeos mostrándonos que se ha acabado eso de que la fiesta de la seguridad y defensa la paguen los norteamericanos. Parecía que podía imponer el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y ahí siguen los ataques y no se vislumbra una paz próxima. Todo lo contrario, se esperan nuevas ofensivas al final de la primavera y principios del verano.

El avispero del Oriente Próximo continua muy agitado y tampoco se ve claro cuándo van a concluir los ataques y muertes. Y en medio de estos y otros conflictos está otra guerra incruenta, la guerra de los aranceles entre los EE.UU. y todo el mundo. Una guerra que acabará con una triste frase: todos perderemos algo, unos mucho y otros menos, pero al fin y a la postre, todos perderemos.

La vida sigue su ritmo y esta semana celebramos un nuevo 23 de abril, día de la Comunidad de Castilla y León, día que marca una división entre los habitantes de esta región. Todos los lectores saben que soy andaluz, aunque, como Antonio Machado, del huerto claro donde madura el limonero, el viento me llevó a la histórica Castilla y aquí sigo encantado. Durante los ocho lustros que llevo viviendo en esta maravillosa tierra, siempre me he preguntado si este día 23 de abril causa tanta división y tanta contestación, ¿tan difícil sería ponerse de acuerdo entre nuestros representantes en las Cortes y cambiar la fecha? El día de la Comunidad debe fortalecer la unión entre todos, sentir que se forma parte de un proyecto social, político y humano que compartirnos, vivir con orgullo la pertenencia a una tierra en la que se despliega nuestra existencia. En definitiva, un día para celebrar todos juntos y no por separado o ignorando su existencia con un gesto de desdén hacia esa fecha.

Supongo que estas reflexiones no son originales. Más de uno y de mil se las habrá planteado alguna vez. Y al final qué es el 23 de abril, un día de vacaciones para poder hacer algo distinto, ir de compras a Madrid, esquiar, visitar a los familiares o alargar unas pequeñas vacaciones. El problema real subyace en que los castellanos y leoneses no sienten que forman parte de un proyecto político y social compartido. Entre las tareas de la vuelta a la vida normal, quizás es necesario realizar un esfuerzo para dotar de cohesión a una Comunidad tan rica, tan variada y tan fascinante como Castilla y León.