Algunos lectores opinan que un medio de comunicación para informar tiene que anunciar cada día una gran catástrofe. En algunas ocasiones a los columnistas se nos exige ser profetas del apocalipsis y dedicarnos continuamente a criticar con acritud las decisiones de los gobiernos y de ... los partidos políticos. Es cierto que vivimos en un mundo y en un tiempo que podría ser mejor porque el ser humano no llega a la plenitud. Pero la realidad es la que es nos guste o no. Los ciudadanos de a pie no podemos hacer nada para introducir cambios globales. Sólo nos queda esperar a las elecciones y otorgar nuestro voto a aquel partido político cuyo programa electoral nos parezca mejor o nos cause mejor impresión. Sin embargo, aquellos que son los destinatarios de nuestra confianza y nos representan en el gobierno, en las Cortes y en otros órganos de la Administración de Castilla y León, sí pueden y deben esforzarse por cambiar las tendencias que podrían causar daños a la ciudadanía y a la Comunidad.

Por eso hoy me parece justo alabar el acuerdo al que han llegado la Junta, la CEOE, CCOO y UGT para mantener y desarrollar el Diálogo Social que, en otros tiempos no tan lejanos, estaba amenazado de muerte y muy cuestionado por uno de los exsocios de gobierno del PP en Castilla y León. El diálogo social constituye una de las señas de identidad de la Comunidad. Con él se quiere avanzar y profundizar en tres aspectos fundamentales para el presente y el futuro de esta tierra: el empleo, la educación y la igualdad. Este acuerdo no es una mera declaración de intenciones, sino un instrumento dotado de medios económicos para responder a los tres retos citados. Cuenta con una inversión de 2.100 millones de euros. Todos esperamos que los agentes sociales y económicos sean capaces de utilizarlos para mejorar la Comunidad en estos tres aspectos que son importantes y que pueden marcar el futuro de Castilla y León. Fomentar el empleo con mil millones de euros significa tratar de conseguir que Castilla y León ofrezca un futuro laboral digno a los jóvenes que viven y se forman en esta tierra. Uno de los problemas que más acucian a la Comunidad es la despoblación. Nuestros titulados universitarios y de la Formación Profesional se ven obligados a salir de Castilla y León para encontrar un empleo que les permite desarrollar su proyecto de vida. Una vida que se aleja irremediablemente de la tierra que los vio nacer, crecer y les ofreció medios para formarse como profesionales. Como padre sé de lo que hablo. Si se fomenta el empleo en la Comunidad, nuestros hijos no tendrán que buscarse la vida fuera de su entorno. Aquí realizarán su plan de vida, comprarán sus casas, llevarán a sus hijos a los colegios, gastarán su dinero en nuestras tiendas e invertirán en esta tierra porque encontrarán Castilla y León muy atractiva para quedarse a vivir. Noticia Relacionada De aranceles y universidades Salvador Rus Rufino La educación, sobre todo la Formación Profesional, es uno de los pilares de una sociedad moderna. La oferta de esta formación en Castilla y León es de las mejores y más amplia de España. Aquí se están forjando los futuros profesionales que sacarán adelante las empresas con sus habilidades, competencias y conocimientos adquiridos en las aulas. Invertir en la educación de los futuros ciudadanos es siempre rentable. Son buenas noticias que debemos celebrar. Pero sobre todo es necesario reconocer que con el diálogo se logra avanzar más que con la confrontación y el ruido al que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

