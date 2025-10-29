En Castilla y León, la despoblación ya no es una tendencia, es una herida abierta. La mayoría de sus más los municipios de esta tierra han perdido vecinos, escuelas, consultorios, talleres, trenes y esperanza. No se trata solo de una cuestión demográfica, sino de un ... fracaso político y social que se arrastra desde hace décadas.

Y sin embargo, en cada campaña electoral, los discursos sobre la 'España vaciada' se repiten como un eco que nunca llega a traducirse en hechos. El problema no es que falten diagnósticos, sino que sobran promesas sin considerar la realidad rural. La despoblación no se combate con subvenciones concretas, ni con carteles publicitarios que prometen «volver al pueblo», ni con promesas incumplidas.

Se combate creando condiciones reales para vivir, trabajar y formar una familia en el medio rural. Eso implica actuar sobre las causas profundas, la falta de empleo estable, la ausencia de servicios públicos dignos y el olvido institucional que convierte cada decisión en una renuncia.

El debate electoral debería empezar por ahí: ¿Qué modelo de territorio queremos? ¿Uno concentrado en las grandes ciudades o uno equilibrado en el que cada pueblo tenga futuro? La digitalización, la transición energética o el turismo sostenible son oportunidades, pero no bastarán sin una estrategia integral. Hace falta una política territorial de Estado y de Comunidad, no de legislatura o de unas elecciones, que coordine infraestructuras, incentivos fiscales y servicios públicos.

Es viable, por ejemplo, que un joven emprendedor pague menos impuestos si se instala en un municipio de menos de 500 habitantes; que la Administración traslade parte de sus servicios a comarcas rurales; que los colegios rurales agrupados se conviertan en núcleos de innovación educativa; que la sanidad no se mida por el número de pacientes, sino por el derecho a la atención. Y, sobre todo, que la conectividad, digital y física, deje de ser un lujo o un sueño.

La despoblación no se resolverá con nostalgia, sino con políticas que devuelvan la dignidad y las oportunidades a los habitantes de los pueblos. Castilla y León necesita que su problema deje de ser un tema sentimental y se convierta en una prioridad real.

Si el debate electoral no aborda esta cuestión con rigor, estaremos asistiendo, una vez más, a un intercambio de palabras vacías mientras se vacían los pueblos.

El silencio que reina en tantas plazas no es inevitable, es político. Y solo la voluntad de mirar más allá de las estadísticas podrá revertirlo. No se trata de llenar el territorio con discursos, sino de poblarlo con vida.