La semana pasada hemos vivido acontecimientos que quedarán grabados en nuestra memoria. Comenzamos con el fundido en negro del lunes. Un día en el que las luces de toda la Península Ibérica se apagaron y los españoles nos vimos obligados a vivir, como diría Cervantes, « ... de turbio en turbio». Estuvimos esperando que volviera el fluido eléctrico para subsistir con normalidad. Una vez descartado que no era un problema doméstico, asumido que también el vecino estaba a oscuras, informados por las vías más diversas de que amigos en el otro extremo de España también carecían de electricidad, lo único que se nos ocurrió fue pacientemente esperar el advenimiento de la luz. Muchos comimos frío, otros, más previsores o industriosos lograron calentar su comida. Pero todos estábamos deseando tener alguna explicación a lo inexplicable. Y esta tardó seis horas en llegar de la mano de nuestro presidente del Gobierno que apareció como cordero que llevan al matadero. Triste, compungido y tratando de sacar rédito de una situación que le superaba. No dijo ni explicó nada. Pero la luz comenzó a iluminar parte de España.

Volvió a la televisión cinco horas después, cuando la mayoría de los españoles vivían el feliz advenimiento de luz, podíamos hablar por teléfono para contarnos qué tal estábamos y cómo habíamos vivido el apagón. Nueva comparecencia para reñirnos y decirnos que fuéramos cuidadosos con el teléfono móvil, que no saliéramos de viaje, etc. Nada de información y, por supuesto, ninguna explicación. El apagón no era asunto de Estado y por eso el presidente no tenía que dar explicaciones.

Al día siguiente, repuesto del susto inicial, se descubrió la verdadera faz de nuestro presidente. Señaló a culpables, por supuesto nadie del Gobierno, difundió dudas y nos dejó sin información y sin explicaciones sobre lo que ha sucedido. A esas alturas de la catástrofe se sucedían las declaraciones contradictorias y volvía la incertidumbre a la población. ¿Era posible otro apagón general? Nadie lo sabe, pero a partir del 1 de mayo para el Gobierno los culpables de todo son las compañías privadas de electricidad, la oposición y todo aquel que esté dispuesto a dudar de las no-explicaciones del presidente y de sus acólitos.

Noticia Relacionada un tiempo propio Semana Santa tradición renovada Salvador Rus Rufino

Sin embargo, el pueblo español que es jocoso y zumbón que gusta de hacer chanzas. Ha mostrado una vez más su capacidad para reírse de un siniestro, y mostrar con chistes su incredulidad ante las declaraciones y los comentarios de un Gobierno que no quiere o no puede asumir sus responsabilidades. En Sevilla, que están de Feria estos días (Feria de abril que se celebra en mayo, así es la vida), hicieron circular un texto por las redes sociales que ilustra con claridad lo que vivimos y lo que sentimos: «Pedro, esto ocurre en la Feria de Sevilla te falta campo pa corré».

En el fondo, lo que nos merecemos, en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba, es un gobierno que no mienta. Mejor dicho, un gobierno que sea capaz de decir la verdad a los españoles. Una verdad que le haría ganar credibilidad ante la opinión pública, que mostraría que el ejecutivo sabe asumir sus responsabilidades y trasladar a la ciudadanía inquieta y preocupada sus explicaciones. Pero no, el gobierno se cierra en su silencio, pone en marcha la técnica de desacreditar a unos y otros y, finalmente, el apagón sigue sin estar aclarado. Como decía Goethe en su lecho de muerte: «Luz, más Luz».