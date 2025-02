El tiempo político consume energías y arrincona los proyectos cuando casi ni siquiera han comenzado. Se vive en un continuo frenesí que deja poco espacio a la reflexión serena. El inexorable paso del tiempo nos devora. La exigencia por conseguir resultados y mostrarlos a la ... ciudadanía demanda un cambio permanente y apresurado que produce vértigo.

Hace unos días el Ayuntamiento de Burgos decidió suprimir las subvenciones a unas ONG que se dedican a atender a emigrantes. Fue un error político propio de la precipitación e incitado por su socio de gobierno. La presión popular llevó a la alcaldesa a rectificar a tiempo y con determinación. Este hecho ha mostrado, por un lado, la fragilidad de la coalición de gobierno; de otro, el sectarismo de una fuerza política que ya abandonó el gobierno de la Comunidad por negarse a acoger a una veintena de niños. La emigración se ha convertido en uno de los grandes problemas de España y de la Unión Europea. Nuestros políticos no aciertan con una fórmula que logre la integración pacífica y provechosa para todos del continuo flujo de emigrantes que arriban a nuestras costas, o entran por los aeropuertos. Es un asunto complejo que no se solventa con actitudes radicales y excluyentes.

Los emigrantes llegan después de haberse jugado la vida en un viaje lleno de peligros. No sabemos cuántos son los que no alcanzan nuestras costas, si levantáramos la piel de los mares veríamos en el fondo muchas ilusiones frustradas, multitud de cadáveres y demasiado dolor. Por desgracia, eso permanece oculto a nuestras miradas, porque si pudiéramos contemplar el espectáculo sería aterrador y conmovería nuestras conciencias.

Las Organizaciones No Gubernamentales surgieron para llegar allí donde la acción del Estado no alcanza. Realizan una gran labor en muchos ámbitos sin ánimo de lucro. Promueven todo tipo de acciones humanitarias donde es necesario. El trabajo desarrollado por las ONG es muy apreciado en todo el mundo. Se puede estar o no de acuerdo con sus ideales e ideario, se puede discrepar de algunos métodos o actividades, pero lo que es innegable es que su labor ha contribuido y contribuye a mejorar este planeta. Su actividad nos muestra que socialmente este mundo puede ser diferente y más adecuado a las exigencias de la dignidad humana. En la base de todas sus actuaciones se encuentra la solidaridad y la integración de multiplicidad y diversidad social. La solidaridad supone la aceptación de un vínculo con otras personas, cercanas o lejanas que se encuentran en situación de necesidad. Este vínculo nos impone la obligación moral de ayudarlas a superar los obstáculos porque carecen de medios para sobreponerse a ellos. La solidaridad facilita la integración del otro, del diferente, en un mismo proyecto social que beneficia a todos.

Los comportamientos solidarios e integradores aseguran la cohesión y la continuidad de la acción colectiva de una sociedad. Sin solidaridad destruimos la sociedad. Es una lástima que algún partido político no sea capaz de comprender esta realidad y condicione la gobernabilidad de regiones y de municipios con su visión insolidaria y retrógrada. La política mira al futuro desde el presente, no es involución, sino renovación e innovación constante.