La reciente decisión del Gobierno de Castilla y León de incrementar el número de profesores en las áreas de Lengua y Matemáticas merece ser reconocida como un paso en la dirección correcta. No se trata únicamente de aumentar una plantilla, sino de invertir en el ... núcleo mismo de la educación: la capacidad de los jóvenes para comprender, razonar y expresarse. En un momento en el que los resultados del informe PISA han puesto de relieve las carencias del sistema educativo español, medidas como esta son necesarias, valientes y estratégicas.

Lengua y Matemáticas no son solo asignaturas más dentro del currículo. Constituyen los pilares de todo el aprendizaje posterior. Un estudiante que domina la lectura, la comprensión de textos y la capacidad de argumentar tiene más facilidad para desenvolverse en cualquier otra disciplina. De la misma forma, un estudiante que entiende los conceptos matemáticos básicos y desarrolla el pensamiento lógico puede enfrentarse con mayor éxito a los retos de las ciencias y de la vida diaria. Reforzar la enseñanza en estas áreas significa, en consecuencia, un refuerzo global de la calidad educativa.

Castilla y León, que tradicionalmente ha obtenido buenos resultados en las pruebas internacionales, ha entendido que no puede dormirse en los laureles. La competencia educativa es global y los jóvenes compiten con estudiantes de todo el mundo. Incrementar el número de docentes en estas materias fundamentales permitirá reducir el fracaso escolar, atender de forma más personalizada a los alumnos y, sobre todo, ofrecer oportunidades reales de mejora a aquellos que más lo necesitan.

La medida no solo beneficiará a los estudiantes. También los profesores, al contar con grupos más manejables, podrán desplegar metodologías más innovadoras y dedicar tiempo a la atención individualizada. Dejarán de ser meros transmisores de contenidos para convertirse en guías que acompañen a cada alumno en su proceso de aprendizaje. Esa transformación, tantas veces demandada, solo es posible cuando las condiciones materiales lo permiten.

A menudo se critica que la política educativa se centre en gestos más propagandísticos que efectivos. En este caso, sin embargo, estamos ante una decisión que tiene un impacto directo y verificable. Invertir en más profesorado es apostar por la equidad, por la excelencia y por el futuro de la Comunidad.

El reto, por supuesto, no termina aquí. La incorporación de nuevos docentes debe ir acompañada de una formación continua y de recursos didácticos que aseguren su eficacia. Pero el primer paso ya se ha dado y es un paso firme.

Castilla y León envía con esta medida un mensaje claro: mejorar la educación es posible si se colocan las prioridades en su sitio. Y las prioridades, hoy más que nunca, son la Lengua y las Matemáticas, porque sobre ellas se construye todo lo demás.