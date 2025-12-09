Suscribete a
ABC Premium

un tiempo propio

Jóvenes, vivienda y empleo en Castilla y León

La brecha entre formación y mercado laboral se ensancha cuando las empresas no pueden –o no quieren– ofrecer condiciones competitivas

El poder no tiene dueño

La responsabilidad de la derecha en Castilla y León

Cartel de vivienda en alquiler
Cartel de vivienda en alquiler RUBÉN ORTEGA
Salvador Rus Rufino

Salvador Rus Rufino

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hablar hoy de juventud en Castilla y León es hablar de una generación atrapada entre el deseo legítimo de construir un proyecto de vida y las dificultades materiales para hacerlo. La región arrastra desde hace décadas un problema estructural. La combinación de empleo precario, salarios ... bajos y un mercado de vivienda tensionado, no solo dificulta la emancipación, sino que alimenta un círculo vicioso de despoblación y pérdida de talento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app