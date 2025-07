En 1993 se estrenó una comedia con un trasfondo inquietante: El día de la marmota. Su protagonista queda atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo día una y otra vez. Han pasado más de treinta años desde su estreno, pero su argumento ... parece describir con precisión el estado actual de la política española.

Vivimos en un ciclo repetitivo en el que los debates parlamentarios —sean en el Congreso, en los parlamentos autonómicos o incluso en los ayuntamientos— han dejado de ser espacios de deliberación para convertirse en arenas de confrontación. El objetivo ya no es construir, sino destruir. Se recurre al pasado para desenterrar agravios, acusaciones y escándalos. Se juega a ver quién es más corrupto, más indigno, más incapaz. Y mientras tanto, los problemas reales de los ciudadanos siguen esperando.

La oposición ha dejado de ser un contrapeso democrático para convertirse en un enemigo al que hay que aniquilar. No se pacta, no se dialoga, no se escucha. Se levanta un muro infranqueable entre bloques políticos y se empuja a la sociedad a una peligrosa polarización que divide, enfrenta y bloquea.

El actual Gobierno, sostenido por una mayoría parlamentaria cada vez más cara y menos cohesionada, ha optado por la resistencia a cualquier precio. Cede competencias estratégicas como el IRPF o el régimen económico de la Seguridad Social para mantener apoyos que apuntalan su permanencia, pero que erosionan los pilares del Estado. El precio de la estabilidad coyuntural es la desfiguración del modelo constitucional.

¿El objetivo? Evitar la alternancia. Mantener a toda costa una mayoría que, como ya la describiera Rubalcaba, recuerda al «monstruo de Frankenstein»: una amalgama de intereses que no comparten visión de país, pero sí un interés común en excluir al adversario. Lo que se está produciendo, en la práctica, es un cambio de régimen silencioso. Un giro hacia un modelo cuasi confederal, asimétrico y profundamente desigual, donde algunos territorios obtienen privilegios a costa del principio de igualdad entre españoles.

En este contexto, el último debate parlamentario no ha sido una sesión más. Ha marcado un antes y un después. Se ha abierto un abismo personal e institucional entre los representantes políticos. Y cuando el adversario es visto como enemigo, se renuncia al diálogo, al acuerdo y, en última instancia, a la esencia misma de la democracia.

La polarización es ya un hecho. Y la sociedad, arrastrada por ese torbellino, corre el riesgo de fracturarse irremediablemente. La historia nos advierte, a través de voces sabias como las de Marañón o Ortega y Gasset, que «así no», «esto no». Que esto no es lo que debía ser. Que la democracia se construye con alternancia, respeto y pluralismo. No con trincheras, vetos y exclusiones.

España necesita salir del bucle. Necesita políticos que estén a la altura de las instituciones que representan. Porque si la política sigue siendo una repetición estéril del enfrentamiento, acabaremos en una parodia de democracia: una autocracia vestida de oligarquía, donde una minoría impone su voluntad a una mayoría cada vez más silenciosa y resignada.