Después del fuego, ¿qué normalidad?

Reducir la tragedia a un problema de colillas mal apagadas es un insulto a los ciudadanos. Lo que se ha quemado es también el resultado de una ausencia prolongada de una gestión forestal

Un verano diferente

En un verano cabe todo… menos la descalificación

Incendio forestal en El Payo (Salamanca) en nivel 2. La proximidad de las llamas obliga a evacuar a los vecinos
Salvador Rus Rufino

Terminó el verano y se nos invita, una vez más, a «volver a la normalidad». Pero ¿cómo hacerlo cuando cuatrocientas mil hectáreas de bosque se han convertido en ceniza, cuando se han perdido paisajes con árboles centenarios y cuando decenas de familias han visto sus ... casas reducidas a escombros? Esa normalidad de la que tanto se habla no existe. Lo que queda es un territorio calcinado y una ciudadanía indignada.

