Hace veintiséis siglos el genial historiador Tucídides relató un hecho decisivo en el desenlace la cruenta y larga Guerra del Peloponeso, que enfrentó a Esparta contra Atenas. Uno de los protagonistas de esta contienda fue el orador, político, militar y discípulo de Sócrates el noble ... Alcibíades. Hombre ambicioso y capaz de conseguir victorias militares y provocar grandes desastres a los ejércitos de Atenas. Una persona excesiva, orgullosa, con una descomunal confianza en sí mismo, un ego desmesurado y traidor a los suyos y a sus principios. Alcibíades en una intervención en la Asamblea ateniense reclamó para sí todo el poder del ejército porque, decía, le pertenecía y lo merecía en virtud de sus éxitos militares. El poder político y militar era patrimonio exclusivo de él para mayor gloria suya.

Estos días estamos asistiendo a una lucha por el poder entre los partidos políticos. Uno ha ganado claramente las elecciones, pero no junta los votos necesarios en el Congreso para que su candidato forme gobierno. El otro, perdió las elecciones y se jacta con suficiencia de que conseguirá, cediendo en todo, reunir los votos para mantenerse en La Moncloa, piensa que el poder le pertenece. El primero aspira a que se respete el veredicto de las urnas, tal como sucedió en el año 1996 cuando por primera vez el PP derrotó por una mínima ventaja al PSOE. En esa ocasión el presidente Felipe González dejó vía libre a Aznar para que lograra formar gobierno.

El citado Alcibíades obtuvo el poder con negociaciones en las que prometió todo a todo el mundo para reunir los apoyos. Lo consiguió traicionando los principios de la democracia y apoyándose en unos oligarcas cuyo objetivo era beneficiarse de la situación. En la cumbre de su éxito lo que consiguió fue, como sentenció Tucídides, ofender «a todo el mundo y causar que se entregaran los asuntos a otras manos, y así no tardó mucho en arruinarse la ciudad». Triste final de una democracia ejemplar.

Es curioso que la historia se repita. La cesión a otros ante sus exigencias ilegales, o como dicen muchos sabios juristas, que no caben en el actual ordenamiento jurídico, puede llevar a la misma situación que vivió Atenas al final de la Guerra del Peloponeso: a una derrota humillante y a una desaparición de la democracia.

La política no puede considerar a los otros como enemigos, ni siquiera en muchos casos como competidores, sino como compañeros que pretenden construir una sociedad mejor para vivir y convivir. La política hoy, tras el debate de investidura, se ha convertido en un campo de batalla con trincheras donde se enfrentan dos contendientes con el ánimo de aniquilar al otro. Es muy lamentable vivir en una dialéctica amigo-enemigo y que se aplique al adversario político un lenguaje descalificador y se le haga burla. El político debe servir a la ciudadanía y buscar los acuerdos más amplios posibles para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Ser político no es fácil, ni es una profesión, es una entrega temporal a los ciudadanos para mejorar sus vidas, dando lo mejor de sí mismo. Por eso no comprendo las risas del presidente en funciones. Esas risas muestran el regusto amargo de la tristeza de verse rechazado por los españoles en las pasadas elecciones de julio. Es el acíbar que tiene que digerir por mentirnos. Señor presidente, el poder no le pertenece, rectifique si no quiere que la historia se repita en su persona.