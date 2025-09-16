'Saltavallas' protagoniza un Toro de la Vega a golpe de dron

Tordesillas ha vuelto a vivir este martes su tradicional festejo del Toro de la Vega, un evento que ha congregado de nuevo a miles de vecinos y visitantes llenando de ambiente, un año más, el municipio vallisoletano, y al que se han sumado, como novedad, las últimas tecnologías en forma de un dron que ha sobrevolado en todo momento la carrera del morlaco.

Desde primera hora de la mañana, centenares de asistentes y aficionados se agolpaban a lo largo del recorrido, desde la Calle Santa María hasta los prados de Zapardiel, pasando por el puente, a fin de tener la mejor perspectiva de 'Saltavallas', un poderoso ejemplar de la ganadería 'Garcigrande' que ya se estrenó en el encierro de la noche de este lunes, informa Ep.

Puntuales a las once en punto, el toque de reloj suelto y las bombas de mortero daban la señal esperada para la suelta del astado, marcado con el número 94, guarismo cero y pelo negro chorreado en morcillo, cuyos 615 kilos de peso le conferían fuerza y velocidad en la bajada empedrada de Santa María, donde los corredores realizaban sus primeros lances, según informan fuentes municipales.

Tras un tramo urbano muy rápido, 'Saltavallas' dejaba atrás el puente y la zona de la rotonda para encarar la recta en dirección a la Vega, donde los corredores dejaban paso a los centenares de caballistas congregados en la zona. Ya en el campo, y buscando su espacio natural, el astado se internaba junto a los terrenos de Valdegalindo, dando protagonismo a este tramo campestre para el disfrute de los caballistas.

Sedado

Sin embargo, cuando pasaban tres cuartos de hora del desarrollo del festejo, 'Saltavallas' volvía hacia atrás en su recorrido por el Camino de Valdegalindo hasta prácticamente llegar a la rotonda, donde ha protagonizado algunos momentos de «tensión» al embestir contra las talanqueras, causando alarma entre los numerosos asistentes presentes en el lugar.

Allí se afincó, el astado, junto a uno de los remolques, ajeno prácticamente a las llamadas de los corredores, algunos de los cuáles aprovechaban para echar algunos capotazos al ejemplar.

Pasado el mediodía, y tras el lanzamiento de una bomba, se trataba de sacar a 'Saltavallas' de la zona en la que se había afincado, gracias a un numeroso grupo de caballistas y de la suelta reiterada de bueyes, sin éxito.

Noticia Relacionada Ayuntamiento de Tordesillas y Junta de Castilla y León recurrirán el fallo que tumba las nuevas normas del Toro de la Vega Isabel Jimeno Elevarán al Tribunal Supremo sus posiciones en favor de la legalidad de las bases del festejo que pretendían dar continuidad a la tradicional celebración y que Pacma llevó ante la Justicia

Finalmente, pasadas las doce y media, y dada la situación de riesgo y el peligro potencial para el propio astado, se tomó la decisión de sedarlo por parte de los veterinarios, para poder retirarlo del recorrido en condiciones de seguridad. Así, el festejo concluyó «sin incidentes reseñables y sin tener que lamentar heridos, salvo las lesiones causadas a un caballo--fue atendido por los veterinarios--y los daños materiales producidos en dos talanqueras», han apuntado desde el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha valorado la jornada para señalar que «el toro ha buscado en todo momento su hábitat natural, rechazando el asfalto y buscando el campo, para deleite de los caballistas». «Es un toro de lidia con un fondo físico importante, y debemos destacar que ha aguantado cerca de dos horas el festejo», ha puntualizado el primer edil.

Por primera vez, el festejo del Toro de la Vega 2025 se ha desarrollado bajo la estrecha vigilancia de un dron de tecnología punta pilotado por agentes de la Guardia Civil. Ello ha permitido a las autoridades la oportunidad de monitorizar todo el recorrido, pudiendo tomar las medidas oportunas para garantizar la seguridad con antelación.

Junto al primer edil, y a la alcaldesa del municipio francés de Hagetmau, Pascale Requenna, ha asistido al festejo en Tordesillas el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Cabe recordar que desde hace varios años este festejo taurino pasó a ser un encierro, después de que la Junta de Castilla y León prohibiese dar muerte al animal, como se hacía anteriormente.