La salmantina Sara Cámara se corona como la mejor repostera de España

Elegida hace unos meses Chef Revelación de Castilla y León, conquista al jurado en Palma de Mallorca con una propuesta innovadora con la almendra como ingrediente principal

Sara Cámara, Chef Revelación: «No sé si es por genética, pero mis abuelas cocinaban muy bien»

Carlos Prieto, César Boal y Sara Cámara, durante su participación en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería
Carlos Prieto, César Boal y Sara Cámara, durante su participación en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería ICAL

H. D.

Valladolid

Lo ha vuelto a lograr. la salmantina Sara Cámara, elegida hace unos meses Chef Revelación de Castilla y León, se ha coronado como la reina de la repostería nacional. Lo ha hecho en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería celebrado ayer en Palma ... de Mallorca, que ha concluido con un resultado brillante para la Comunidad, ya que al reconocimiento de la joven natural de Ledesma, que ha conseguido alzarse con el primer puesto en la categoría de repostería, se suma la cuarta posición alcanzada por el chef vallisoletano Carlos Prieto en la modalidad de cocina.

