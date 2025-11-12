La salmantina Sara Cámara se corona como la mejor repostera de España

Lo ha vuelto a lograr. la salmantina Sara Cámara, elegida hace unos meses Chef Revelación de Castilla y León, se ha coronado como la reina de la repostería nacional. Lo ha hecho en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería celebrado ayer en Palma ... de Mallorca, que ha concluido con un resultado brillante para la Comunidad, ya que al reconocimiento de la joven natural de Ledesma, que ha conseguido alzarse con el primer puesto en la categoría de repostería, se suma la cuarta posición alcanzada por el chef vallisoletano Carlos Prieto en la modalidad de cocina.

Ambos profesionales acudieron al certamen en representación de Maestres, la asociación que agrupa y coordina a los cocineros y reposteros de Castilla y León, tras haber obtenido previamente la victoria en el campeonato autonómico celebrado en Salamanca.

Sara Cámara conquistó al jurado con una propuesta repostera innovadora y técnica, centrada en la almendra como ingrediente principal, mostrando su capacidad creativa y dominio en la elaboración de postres de alto nivel, informa en un comunicado la organización.

Hace unos meses, cuando fue elegida Chef Revelación de Castilla y León, la cocinera, que ha pasado por los fogones de El Alquimista, Restaurante Rivas, Akelarre y Casa Pacheco, explicó a ABC que lo suyo era muy «vocacional», que quiso dedicarse a la cocina «desde bien pequeña» y que si se le da bien era a base de «dedicarle mucho tiempo».

Por su parte, Carlos Prieto demostró un gran talento y profesionalidad enfrentándose a una exigente competencia, defendiendo con solvencia sus platos elaborados con llampuga y pollo, productos seleccionados por la organización.