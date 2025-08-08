La salida de vía de un camión obliga a cortar la A-62 a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)

La salida de vía de un camión ha obligado este viernes a cortar la autovía A-62, en sentido Burgos, a la altura del kilómetro 335, a su paso por la comarca de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. El accidente, en el que no hubo que lamentar heridos, ha tenido lugar sobre las cinco y media, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Tal y como ha podido saber Ical sobre el terreno, la pérdida de control del camión se ha producido por el reventón de un neumático mientras circulaba en sentido Portugal, de modo que ha atravesado la mediana y ha obstruido los carriles contiguos, informa Ical.

Agentes medioambientales se han ocupado de refrescar la zona ante la caída del combustible y el riesgo de incendio. Por su parte, Tráfico ha establecido un desvío alternativo por la carretera N-620, lo que ha provocado retenciones de circulación mediada la tarde.

Por otro lado, cerca de las dos de la tarde ha ocurrido otro accidente de tráfico en la provincia de Salamanca. A la altura del kilómetro once de la carretera CL-507 se ha producido una colisión entre un turismo y una motocicleta en la que ha resultado herido el motorista, un varón de mediana edad, que se encontraba consciente. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias para prestar asistencia.

Otro siniestro en la provincia de Zamora

Cinco personas han resultado heridas esta tarde en un siniestro registrado en la localidad zamorana de Villalpando. Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 1-1-2,ha tenido lugar sobre las dos de la tarde cuando una llamada ha alertado de la colisión entre dos turismos a la altura del número 24 de la Carretera de Zamora.

Desde la sala del 1-1-2se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Villalpando y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar del suceso el personal sanitario ha atendido a cinco personas, cuatro mujeres de 30 y 31 años que han sido trasladadas en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente y un varón de 22 años, que ha sido evacuado en UVI móvil al mismo centro asistencial.