Salamaq 25 contará con 470 expositores y superará las 1.500 cabezas de ganado

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presenta en rueda de prensa una nueva edición de Salamaq

La Diputación de Salamanca ha presentado una nueva edición de Salamaq, la Feria del Sector Agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro, que contará con 470 expositores y más de 1.500 cabezas de ganado para «acercar el mundo rural al ciudadano».

El presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, ha destacado que «Salamaq tiene un marcado carácter provincial, pero una clara vocación internacional». «Una cita imprescindible para los profesionales del sector primario y, al mismo tiempo, un escaparate social que ayuda a comprender y poner en valor la importancia de nuestro campo», ha añadido.

Iglesias, acompañado por los diputados de Feria Salamaq, Santiago Castañeda, de Agricultura y Ganadería, José Roque, así como la diputada de proyectos estratégicos, Pilar Sánchez, y el diputado de organización, Carlos García, ha presentado la feria, una cita que ha recordado «es una apuesta segura» para el campo, al acentuar «su importancia y el papel de quienes lo hacen posible cada día».

Salamaq25, que engloba la Feria del Sector Agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro, se celebrará esta edición del 4 al 8 de septiembre en el recinto ferial de la Diputación, y como ha detallado el presidente, consolida las cifras de participación al contar con 470 expositores y alrededor de 1.500 cabezas de ganado puro.

Portugal e Italia

Iglesias ha recordado que la Feria tiene un presupuesto de 1.158.000 euros aportados por la Diputación de Salamanca.

En cuanto a la inauguración de la Feria, Iglesias ha reconocido que se ha invitado a todos los alcaldes de la provincia, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, que «ha declinado la invitación», como ha añadido Iglesias.

En cuanto a la participación que se espera en la Feria, de los 470 expositores, 202 serán de la parte agropecuaria, con la presencia de más de una treintena nuevos, y 268 formarán parte de la Exposición Internacional de Ganado, destacando los 74 ganaderos de Salamanca de los 142 de Castilla y León, así como los nueve que asisten de Portugal con ganado de la raza limusina.

En cuanto a la procedencia, el presidente ha detallado que hay representación de expositores procedentes de 34 provincias diferentes y de 14 comunidades autónomas, así como participarán profesionales de Portugal (12); y de Italia (1).

Salamaq25 completa su proyección nacional e internacional del sector a través de las Jornadas Profesionales, que en esta ocasión reunirán a cerca de 60 expertos que participarán en un más de 30 ponencias, charlas y talleres sobre aspectos como el mundo rural, la sanidad y el bienestar animal, sin dejar de lado el análisis de la PAC o los proyectos de innovación aplicados a la agricultura y ganadería, informa Ep.

Entre las novedades que ha avanzado el presidente que completan la exposición comercial y ganadera, así como la vertiente formativa, se encuentra la celebración de actividades con creadores de contenido digital en el sector agro, así como la apuesta por dar voz a las mujeres del campo en un encuentro con asociaciones vinculadas al sector agropecuario.

Asimismo, por primera vez se celebrará un concurso ibérico de raza limusina de España y Portugal en el que participaran nueve ganaderos portugueses de las regiones centro, norte y Alentejo.

El sector agroalimentario de la provincia también tendrá su protagonismo a través de la marca 'Salamanca en bandeja' de la Diputación, dedicándole un espacio a su promoción en una carpa, con presencia de 17 socios-productores expositores.