Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

Salamanca se rinde al mundo del toro

Figuras del toreo, ganaderos y aficionados respaldan en un abarrotado Teatro Liceo la XXXVII Gala Cultural Taurina Helmántica

Sevilla y Madrid rescatan el legado de Sánchez Mejías en la celebración del centenario del 27

El Teatro Liceo de Salamanca acoge la XXXVII Gala Cultural Taurina
El Teatro Liceo de Salamanca acoge la XXXVII Gala Cultural Taurina ICAL

ABC

Salamanca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La sociedad salmantina se rindió ayer una vez más al mundo del toro durante la XXXVII Gala Cultural Taurina, organizada por la Federación de Peñas Taurinas Helmántica y patrocinada por el Ayuntamiento de Salamanca, que se celebró en un abarrotado Teatro Liceo de Salamanca, ... repleto de figuras del toreo, así como ganaderos y aficionados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app