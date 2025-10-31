Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de tormentas en varias zonas para el Día de Todos los Santos

De la Rosa dejará de ser edil para centrarse en el 15M mientras el líder sí sigue de alcalde

«No puedo compaginar mucho más mi actividad institucional como portavoz del Grupo Municipal Socialista en Burgos con organizar una campaña», justifica

El alcalde de León vuelve a retar a la dirección del PSCL con su leonesismo

Daniel de la Rosa y Carlos Martínez, en una imagen de archivo
Daniel de la Rosa y Carlos Martínez, en una imagen de archivo ICAL

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, que a más tardar se celebrarán el 15 de marzo de 2026, agotando los plazos de la actual legislatura, la recomposición del PSOE de Castilla y León en su estreno de organigrama y líder-candidato para ... la cita, lleva al actual secretario de organización, Daniel de la Rosa, a dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos. Ya lo anunció en agosto y el próximo martes, 4 de noviembre, se hará oficial en un pleno extraordinario en el Consistorio que llegó a presidir la pasada legislatura. Ahora en la oposición, De la Rosa se aparta de la política municipal para centrase en la autonómica, con Carlos Martínez como secretario general del partido en la Comunidad y quien se estrenará como cabeza de cartel de la formación socialista. Por el momento, el soriano compagina esa carrera hacia la Presidencia de la Junta con la Alcaldía de Soria, que, como ha asegurado en más de una ocasión, ostentará hasta que recoja el acta de procurador en las Cortes tras la cita con las urnas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app