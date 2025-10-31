De la Rosa dejará de ser edil para centrarse en el 15M mientras el líder sí sigue de alcalde

Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, que a más tardar se celebrarán el 15 de marzo de 2026, agotando los plazos de la actual legislatura, la recomposición del PSOE de Castilla y León en su estreno de organigrama y líder-candidato para ... la cita, lleva al actual secretario de organización, Daniel de la Rosa, a dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos. Ya lo anunció en agosto y el próximo martes, 4 de noviembre, se hará oficial en un pleno extraordinario en el Consistorio que llegó a presidir la pasada legislatura. Ahora en la oposición, De la Rosa se aparta de la política municipal para centrase en la autonómica, con Carlos Martínez como secretario general del partido en la Comunidad y quien se estrenará como cabeza de cartel de la formación socialista. Por el momento, el soriano compagina esa carrera hacia la Presidencia de la Junta con la Alcaldía de Soria, que, como ha asegurado en más de una ocasión, ostentará hasta que recoja el acta de procurador en las Cortes tras la cita con las urnas.

«No puedo compaginar mucho más mi actividad institucional como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos con organizar una campaña y ganar unas elecciones para que Carlos Martínez sea presidente de la Junta», justificó De la Rosa cuando dio a conocer que saldría del Consistorio. Y es que, señaló, le toca «dedicar» todos sus «esfuerzos» para que el PSOE consiga «ganar las elecciones en Castilla y León». Según argumentó, cuenta con «toda la confianza» de Martínez en esta labor, en la que comprometió poner toda su «ilusión y ganas» para lograr «ese objetivo» de convertir al actual alcalde de Soria en presidente de la Comunidad, informa Ical. Martínez fue 'bendecido' oficialmente el domingo en un acto celebrado León por Pedro Sánchez como candidato a las autonómicas, cita a la que De la Rosa concurrirá en la lista de Burgos.

