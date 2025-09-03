Roba dos jamones valorados en 500 euros de la cocina de un hotel

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido este martes en la a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, tras robar dos jamones, valorados en 489,44 euros, de la zona de cocina de un hotel de la capital vallisoletana.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada en la Comisaría de Parquesol de Valladolid, el pasado 26 de agosto, por el responsable de un hotel de la ciudad, en la que denunciaba el hurto de los dos jamones aprovechando el descuido por parte de los trabajadores de la recepción del hotel.

Así, el varón accedió, durante la jornada del día 25 de agosto, a una sala restringida del personal del hotel, desde la que entró a la zona de cocinas del establecimiento. Una vez allí, entró en la zona de refrigeración y se hizo con los dos jamones, que introdujo en una mochila que portaba, abandonando el establecimiento antes de que nadie se diera cuenta. Cuando el segundo de cocina echó en falta el género sustraído, el presunto autor ya se había ido del hotel.

Se da la circunstancia de que el varón que cometió el hurto había sido ya denunciado meses antes por personal del hotel, cuando fue sorprendido accediendo al interior del mismo, también por una zona no habilitada, presumiblemente para intentar hacerse con algún efecto. En aquella ocasión fue identificado por una dotación de Policía Nacional, informa Ical.

Además, anteriormente, se le había visto merodear por el establecimiento intentado acceder a las zonas de trabajadores. Por todo esto, los investigadores procedieron a la detención del hombre en la tarde del 2 de septiembre como presunto autor de un delito de hurto, y tras haberle oído en declaración y finalizar la fase documental de la investigación, se puso en conocimiento de la autoridad judicial las diligencias policiales practicadas, quedando en libertad.