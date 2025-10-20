El Rey destaca «la excelencia entre origen y destino» del Grupo Antolin

El rey Felipe VI resaltó hoy que el Grupo Antolín representa «uno de los numerosos ejemplos» que tiene el país «de excelente convergencia entre origen y destino». El monarca recordó que «tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino ... de España a la Trayectoria Empresarial en 2016».

«Entonces, su hija Helena se refirió a su empeño de crear valor a largo plazo a base de trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación», manifestó el rey de España, al tiempo que apostilló: «Excelente receta, sin duda, para cualquier proyecto empresarial».

Felipe VI visitó hoy la sede central del Grupo Antolin en Burgos con motivo del 75 aniversario de la empresa dedicada al diseño y fabricación de componentes para el interior del automóvil. El monarca fue recibido por el presidente, Ernesto Antolín; la vicepresidenta, Emma Antolín; y la consejera delegada, Cristina Blanco. Por parte de las autoridades, asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

Tras la recepción, el presidente de Antolin, Ernesto Antolín, reconoció que es «un honor» recibir a Su Majestad en esta planta porque «para nosotros este día tiene un gran valor» ya que «realmente va a escribir una página en nuestra historia». «La gente está muy, muy emocionada por su visita», exclamó.

Tras visionar un video sobre la trayectoria de esta empresa familiar, que cuenta con cerca de 20.000 empleados en 23 países, Ernesto Antolín destacó que «resume lo que somos: una empresa familiar que transmite sus valores de generación en generación». «Antolin nació aquí, en Burgos, hace 75 años. Mi padre Avelino y mi tío José crearon una pieza de caucho metal, que era una rótula, que mejoraba la seguridad, la durabilidad de la pieza en los vehículos», recordó.

Así, relató que «desde aquel taller hasta hoy hemos crecido sin perder el espíritu original, los valores de familia, los valores de trabajo en equipo» y aseguró que «hoy somos líderes mundiales en el interior de automóviles». De hecho, resaltó que sus piezas están en «uno de cada tres coches del mundo».

También destacó que Grupo Antolin fabrica paneles de instrumentos, paneles de puerta, techos modulares, donde son «el número uno», enfatizó; electrónica y sistemas de iluminación, estando presentes en nueve de los diez modelos más vendidos en el mundo. «Trabajamos con pasión y compromiso, creamos empleo y valor desde Burgos, para Burgos y para el resto del mundo», afirmó.

En este punto, Ernesto Antolin reconoció que suena «un poco pretencioso» pero aseveró que «es verdad: estamos en el resto del mundo creando empleo». Hizo alusión a la consejera delegada, Cristina Blanco, de quien valoró que «pilota y comanda un equipo centrado en la innovación y la excelencia».

«La industria española es talento, compromiso y competitividad», subrayó Ernesto Antolin, para añadir que «la empresa y la empresa familiar somos competitivos» y que «desde Antolín lo demostramos aportando nuestro granito de arena cada día porque creemos que el futuro del automóvil también se diseña en Burgos».

Recorrido por las instalaciones

Posteriormente, durante su recorrido por las instalaciones, el monarca conoció de primera mano las últimas novedades en producto e innovación desarrolladas por la compañía, así como las soluciones tecnológicas que Antolin está impulsando para el interior del vehículo del futuro. Así, pudo conocer las últimas novedades tecnológicas con proyectos pioneros en sostenibilidad, digitalización y diseño de interiores del coche del futuro. Asimismo, se presentaron productos en serie 'Made in Spain' como sustratos de techos o penales de puerta para vehículos producidos localmente por los principales fabricantes de automoción.

La visita comenzó por lo que se conoce como 'showroom', la sala en la que se exhiben las piezas de última tecnología. A continuación, visitaron los laboratorios donde están «los bancos de prueba, hacen los ensayos para comprobar la durabilidad, la resistencia al clima, al calor, al frío, a los diferentes momentos en que nuestras creencias tienen que resistir», explicó.

Y, finalmente, llegaron al área de innovación, donde diseñan «el coche del futuro más sostenible y más conectado», resaltó. Al final de la visita, el presidente de la compañía trasladó que todos los empleados de Antolín quisieran saludar al rey Felipe VI y hacerse una foto de familia. «No será posible, pero que sepa que ese es el deseo de toda la familia de Antolín porque esta visita será un recuerdo que va a perdurar en toda la vida de la familia Antolín, y que hoy escribe una página dorada de nuestra historia», concluyó.