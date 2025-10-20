Suscribete a
ABC Premium

El Rey destaca «la excelencia entre origen y destino» del Grupo Antolin

Visita sus instalaciones con motivo del 75 aniversario del mismo

Felipe VI reconoce a las empresas familiares como «pilar de la economía»

El rey Felipe VI visita las instalaciones del Grupo Antolin, con motivo de su 75 aniversario
El rey Felipe VI visita las instalaciones del Grupo Antolin, con motivo de su 75 aniversario ICAL

ABC

Burgos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El rey Felipe VI resaltó hoy que el Grupo Antolín representa «uno de los numerosos ejemplos» que tiene el país «de excelente convergencia entre origen y destino». El monarca recordó que «tuvo el honor de entregarle a José Antolín Toledano el tercer premio Reino ... de España a la Trayectoria Empresarial en 2016».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app