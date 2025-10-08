Suscribete a
ABC Premium
En directo
Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

Revilla hace feliz al alcalde y avala una autonomía propia que «dependa de los leoneses»

José Antonio Diez insiste en que en que su tierra «puede erigirse en Comunidad»

Las Cortes rechazan debatir una moción de UPL para una consulta popular sobre la autonomía de León

La Asociación Cultural de Estudios Leoneses y Unidad Leonesa celebra el acto 'León nos necesita', con la participación, entre otros, del ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el alcalde de León, José Antonio Diez
La Asociación Cultural de Estudios Leoneses y Unidad Leonesa celebra el acto 'León nos necesita', con la participación, entre otros, del ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el alcalde de León, José Antonio Diez ICAL

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Nadie sabía ni donde estaba Cantabria y hoy es una autonomía consolidada y con prestigio, por lo que conseguir serlo fue muy positivo para su desarrollo, aseguró ayer el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ante el deseo de la provincia de ... León de también lograr su autonomía, algo que «dependerá de los leoneses». Así lo resaltó durante su participación en el acto 'León nos necesita', organizado por la Asociación Cultural de Estudios Leoneses y Unidad Leonesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app