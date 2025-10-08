Revilla hace feliz al alcalde y avala una autonomía propia que «dependa de los leoneses»

«Nadie sabía ni donde estaba Cantabria y hoy es una autonomía consolidada y con prestigio, por lo que conseguir serlo fue muy positivo para su desarrollo, aseguró ayer el ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ante el deseo de la provincia de ... León de también lograr su autonomía, algo que «dependerá de los leoneses». Así lo resaltó durante su participación en el acto 'León nos necesita', organizado por la Asociación Cultural de Estudios Leoneses y Unidad Leonesa.

Revilla recordó que el pueblo de Cantabria se sumó a su idea «con una rapidez enorme», tras lo que se tomó la vía del Artículo 143 de la Constitución, «que permitía obtenerla si los ayuntamientos votaban dos tercios en número y dos tercios en población», de forma que «enseguida salió adelante».

Sin embargo, puntualizó que antes «hubo un trabajo previo de mentalización sobre lo importante que era tener tener una autonomía uniprovincial», tras lo que, aunque muchos advirtieran que «podría ser un desastre», la realidad es que «ha prosperado muchísimo», pasando de 500.000 habitantes cuando se declaró la autonomía a los 610.000 actuales. «En aquel año 1982 León tenía más población que Cantabria y ahora tiene unos 420.000», añadió.

También intervino en el acto 'León nos necesita' el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez, quien se mostró convencido de que todos los participantes «tienen en común la evidente necesidad de que León pueda tener su propio Gobierno y erigirse en Comunidad Autónoma». Una necesidad que se debe a «una provincia tan sumamente extensa y rica como León no merece el trato que ha recibido durante 40 años, cuanto sufrió un desprecio al no poder ser una parte esencial del mapa autonómico del Estado».