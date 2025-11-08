Suscribete a
ABC Premium

Más de 30 restaurantes se unen para resaltar los «sabores de frontera» entre Zamora, Salamanca y regiones de Portugal

Las jornadas gastronómicas se celebran los fines de semana entre el 1 de noviembre y el 8 de diciembre

Sara Cámara, Chef Revelación: «No sé si es por genética, pero mis abuelas cocinaban muy bien»

Exposición en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca)
Exposición en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) JCYL

ABC

Zamora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 36 restaurantes, 22 españoles y 14 portugueses, participa en las II Jornadas 'Cruzando La Raya. Sabores de la Frontera'. El evento gastronómico y turístico lo organizan Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, y prevén todo un mes ( ... desde el pasado 1 de noviembre hasta el 8 de diciembre) de fusión y riqueza culinaria en diferentes municipios a ambos lados de La Raya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app