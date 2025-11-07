Suscribete a
Rescatados 16 perros «en estado de abandono» que carecían de controles veterinarios en un pueblo de Segovia

La Guardia Civil localizó también en lugar, ubicado en Nava de la Asunción, a dos canes muertos

Uno de los perros rescatados por la Guardia Civil en Nava de la Asunción (Segovia)
Uno de los perros rescatados por la Guardia Civil en Nava de la Asunción (Segovia) guardia civil
M. A.

En estado de abandono, sin «controles veterinarios» y algunos plagados de parásitos como garrapatas. Así se encontró la Guardia Civil a dieciocho perros en una parcela de Nava de la Asunción (Segovia), donde pudieron rescatar a dieciséis de los canes, mientras que otros dos ... habían fallecido.

