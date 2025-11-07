Rescatados 16 perros «en estado de abandono» que carecían de controles veterinarios en un pueblo de Segovia

En estado de abandono, sin «controles veterinarios» y algunos plagados de parásitos como garrapatas. Así se encontró la Guardia Civil a dieciocho perros en una parcela de Nava de la Asunción (Segovia), donde pudieron rescatar a dieciséis de los canes, mientras que otros dos ... habían fallecido.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil localizaron a los animales y, una vez requerida a la propiedad la documentación sanitaria, «se comprobó que todos carecían de controles veterinarios y estaban poco socializados», ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno de Segovia en un comunicado.

El consistorio de la localidad segoviana se ha hecho cargo de los perros y los ha trasladado a un albergue concertado de la Diputación Provincial «para dar cumplimiento a las normativas de protección de los derechos de los animales y su bienestar».

En el marco de las mismas actuaciones, en colaboración con los Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León, se realizó un estudio/necropsia sobre los animales hallados fallecidos, determinando que las lesiones observadas son compatibles «con muerte por fallo multi-orgánico».

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Además, desde la Subdelegación han recordado a la ciudadanía que estas conductas «están penadas por la ley y podrán llevar aparejadas responsabilidades penales y/o administrativas con repercusiones económicas cuantiosas».