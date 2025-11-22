Rescatados dos jóvenes «desorientados» en la Sierra de Gredos

«Desorientados» mientras hacían senderismo en una zona de montaña próxima al refugio de Los Labradillos, en el término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila), dos jóvenes de 21 y 23 años fueron rescatados el pasado miércoles al perderse de noche.

La Guardia Civil ... acudió en auxilio de los dos varones en la sierra de Gredos al verse estos «incapaces de continuar debido a la falta de visibilidad﻿, ya que uno de los frontales de los que iban provistos dejó de funcionar, y a la dificultad del terreno», indica la Comandancia en un comunicado.

Según explica también la Benemérita, ambos se encontraban muy asustados y no encontraban el camino de vuelta por sus propios medios. Tras recibirse el aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, se activó de inmediato al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila. Dos especialistas se desplazaron hacia las coordenadas facilitadas, mientras otros dos efectivos permanecieron en alerta por si fuera necesaria su intervención. El equipo de rescate inició el ascenso hacia la zona a pie, tardando aproximadamente una hora y media en llegar. Los guardias civiles localizaron a los dos senderistas y, tras comprobar que se encontraban en buen estado de salud, iniciaron el descenso con ellos hacia la zona de aparcamiento. El rescate se dio por finalizado en el aparcamiento de Cinco Lagunas de Navalperal de Tormes sobre las 2:30 horas. Allí se encontraba el vehículo de los rescatados. La Guardia Civil aprovecha la circunstancia para recordar la importancia de planificar adecuadamente las rutas de montaña, y tomar medidas de precaución como consultar la previsión meteorológica o evitar salidas a la montaña a partir de las 16:00 horas, al quedar solamente dos horas de luz. En caso de Emergencia, puede contactar con el 1-1-2 o directamente con la Guardia Civil a través del 062 o de la aplicación móvil AlertCops.

