Rescatados dos jóvenes «desorientados» en la Sierra de Gredos

Se les hizo de noche y perdieron visibilidad mientras hacían una ruta de senderismo

Rescate de dos jóvenes en la sierra de Gredos
Guardia Civil

C. R.

Valladolid

«Desorientados» mientras hacían senderismo en una zona de montaña próxima al refugio de Los Labradillos, en el término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila), dos jóvenes de 21 y 23 años fueron rescatados el pasado miércoles al perderse de noche.

La Guardia Civil ... acudió en auxilio de los dos varones en la sierra de Gredos al verse estos «incapaces de continuar debido a la falta de visibilidad﻿, ya que uno de los frontales de los que iban provistos dejó de funcionar, y a la dificultad del terreno», indica la Comandancia en un comunicado.

