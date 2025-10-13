Suscribete a
Rescatado un joven de 19 años en la Peña Negra en Candelario (Salamanca)

El excursionista estaba indispuesto y necesitaba asistencia sanitaria urgente

El helicóptero de la Junta acude a rescatar al joven en Candelario (Salamanca) JCYL

Un joven de 19 años ha tenido que ser auxiliado y rescatado al encontrarse indispuesto y estar en una zona de la Peña Negra en Candelario (Salamanca) que era inaccesible para ambulancia, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla ... y León 112.

