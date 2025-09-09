Reparten alimentos para la fauna salvaje en las zonas afectadas por el incendio de Barniedo

Los celadores de Medio Ambiente, coordinados por la Dirección Técnica de la Reserva Regional de Caza de Riaño, han comenzado, desde la pasada semana, con el reparto de alimentos en las zonas afectadas por el incendio de Barniedo de la Reina (León), que se prolongó durante más de veinte días y salgó a la vecina provincia de Palencia.

Las actuaciones, que se están llevando a cabo en los cuarteles de Boca de Huérgano, Portilla de la Reina y Vegacerneja, consisten en el reparto de heno y paja, cereal y pienso vitaminado; y piedras de sal en lugares estratégicos con la finalidad de mejorar la calidad del hábitat de los terrenos incendiados. Según detalla la Junta en un comunicado, para la realización de los aportes se han seleccionado puntos del territorio donde la fauna silvestre muestra preferencia, tales como inmediaciones de los cursos de agua, collados, vaguadas frescas, etc. Los productos alimenticios aportados tienen como objetivo mejorar el «estatus sanitario» de la fauna silvestre. Por esta razón, además de la ración de volumen que supone el heno y la paja, los aportes de alimentos se basan en «productos de alto valor nutricional», mediante pienso a base de cereal y leguminosas, y «complementos alimenticios de elevado contenido en proteína, vitaminas y sales minerales», señala el mismo.

Aunque la fauna silvestre es capaz de sobrevivir en condiciones adversas al buscar alimento en otros lugares no afectados por el incendio, desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León quieren evitar desplazamientos o «nomadeos» de esta hacia otros territorios. Así, «se garantiza la fidelización de estas poblaciones a sus áreas de campeo habituales». Además, con el aporte y suplementación alimenticia, se persigue evitar que la fauna silvestre pueda ocasionar daños a la agricultura, esto es, que se acerque a los núcleos habitados en busca de alimentos en las huertas o cultivos familiares.

Por cuestiones de sanidad animal, explican desde la Junta que la selección de los puntos de alimentación se ha realizado de tal forma que se evite el contacto entre la fauna silvestre y el ganado doméstico, coordinando estas actuaciones con los ganaderos de la zona.

Debido a la falta de accesibilidad estas zonas de alta montaña, estos trabajos deben realizarse de forma manual y se prolongarán durante todo el otoño, a la espera de las ansiadas lluvias, que esperan que favorezca el rebrote de la vegetación herbácea.