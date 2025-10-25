Suscribete a
Reintroducida en el medio natural la osezna Alba tras su adaptación los últimos tres meses en Valsemana (León)

Con este ejemplar son seis ya los oseznos que han utilizado las instalaciones de aclimatación desde 2019, cuando se adecuó el recinto para albergar animales en semilibertad

Cría de oso pardo liberada JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ABC

León

Técnicos, veterinarios, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente de la Junta y el Principado de Asturias procedieron a la liberación de la osezna Alba, ejemplar que ha estado en periodo de adaptación durante los últimos tres meses en el recinto de ... aclimatación de la Junta, en Valsemana (León). Ha sido trasladada a un hábitat adecuado de la Cordillera para su desarrollo, caracterizada por ser poco poblada y con abundante alimento. Esta osezna fue rescatada por agentes del Medio Natural en Terverga, en abril, y ha pasado seis meses en los centros de recuperación del Gobierno de Cantabria en Villaescusa, y de la Junta, según recogió Ical.

