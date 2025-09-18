Suscribete a
Las noticias de ABC: El embudo del sistema continúa con jóvenes mal pagados y pensiones en crecimiento

La Reina Letizia presidirá en Salamanca los actos del Día Mundial de Investigación del Cáncer

Visitará el Centro de Investigación del Cáncer y el edificio Dioscórides del Campus Biosanitario de la Universidad de Salamanca

25 años del Centro del Cáncer, la «joya de la corona» que aspira a seguir creciendo

La Reina Letizia, durante su última visita a Salamanca
La Reina Letizia, durante su última visita a Salamanca

Salamanca

La Reina Letizia se desplazará a Salamanca el próximo martes, 23 de septiembre, para presidir los actos del Día Mundial de Investigación del Cáncer, un evento que lleva a cabo la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), de la que la monarca es presidenta de honor, y la Fundación Científica de la AECC.

La Reina realizará la visita al Centro de Investigación del Cáncer, ubicado en el campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, a partir de las 11.30 horas. En este espacio, recorrerá los laboratorios y observará en primera persona el trabajo que se realiza. Posteriormente, se desplazará al edificio Dioscórides de la propia Usal, en el mismo campus, a las 12.30 horas.

Este día tiene como objetivo concienciar de la importancia de la investigación científica en la lucha contra el cáncer y fomentar la colaboración global para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. En esta edición, se pondrá en valor el papel protagonista del paciente en la investigación de la enfermedad.

