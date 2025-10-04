Refuerzo para dos juzgados de violencia sobre la mujer y dos secciones especializadas

El Gobierno de España, con motivo de la entrada en vigor ayer de la Ley de Eficiencia, mediante la que todas las materias relacionadas con la violencia sobre la mujer se tratarán en dicha sección, ha creado en Castilla y León dos nuevas secciones especializadas que entrarán en vigor en enero en Valladolid y en León. Hasta entonces, ha reforzado otros dos juzgados de violencia sobre la mujer en Palencia y León, para lo que el Ministerio de Justicia autorizó el jueves la partida presupuestaria correspondiente. Además, de los 41 tribunales de instancia que habrá en toda Castilla y León, 31 ya están funcionando «sin ninguna incidencia reseñable».

Así lo trasladó ayer el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con motivo de la entrada en vigor de esta Ley que permite cumplir, «con más de 14 años de retraso», con el Convenio de Estambul, dijo. De forma que «a partir de ahora las mujeres que sufran violencia verán cómo todas sus causas judiciales se juzgan por jueces especializados, formados en detalle en materias que tienen que ver con la violencia sobre la mujer en unos tribunales de instancia con sensibilidad», sostuvo en declaraciones recogidas por Ical.

«Hoy damos un paso adelante fundamental en la protección de los derechos de la mujer cuando sufren violencia, porque desde hoy todas esas causas que tengan que ver contra la violencia de la mujer serán vistas por juzgados especializados», celebró el ministro, quien recordó que además, mediante un Real Decreto aprobado en junio, se han creado 50 nuevas plazas judiciales para estar asignados a los juzgados de violencia sobre la mujer que, a partir de enero, se convertirán en secciones especializadas de los tribunales de instancia.

Unas declaraciones que Bolaños hizo en la clausura del DATA fórum Justicia 2025, que se celebra en la capital leonesa desde el miércoles para abordar «la digitalización, la inteligencia artificial o la robotización». Y, así, añadió, «hablar de la justicia del siglo XXI» y en el que «el sector público y privado se da la mano» para «hablar de la mayor transformación de la justicia en décadas se lleva a cabo en esta legislatura y también en materia de digitalización». En este sentido, el ministro recordó la aprobación el pasado año de la Ley de Eficiencia Digital, que cuenta con más de 300 millones de euros en digitalización para «poner a España en un lugar destacado en Europa y en el mundo en proyectos de digitalización en el materia de justicia».