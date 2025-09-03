Ramiro Molinero, director de Ebrovisión: «Hoy, con un festival a la puerta de cada casa, 25 años hacen que gente de todo el país se quiera acercar a Miranda»

Ebrovisión nació para acercar la música en vivo a Miranda de Ebro en una época -principios del nuevo milenio-, en que era difícil poder asistir a un concierto en el municipio burgalés. Con «modestia», la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo sembró ese «germen» cuando «eran ... los comienzos de los festivales más emblemáticos». Eligieron una fecha distinta, algo loca por adentrarse en la recta final del verano: septiembre. Entonces «éramos los raros». El tiempo les ha dado la razón y hoy es una cita ineludible en el calendario de festivales. En sus 24 ediciones se han subido ya a sus escenarios más de 500 artistas, y sigue respaldada por un público fiel. Tal es así, que en su 20 edición colgaron el cartel de 'no hay entradas' sin desvelar su cartel. Este 2025 cumple otra fecha emblemática, 25 años, «algo que por si solo llama ya a venir y disfrutarlo», sostiene Ramiro Molinero, la cara visible de esta cita, que prevé volver a reunir del 4 al 7 de septiembre a más de 22.000 espectadores.

¿Qué significa para Ebrovisión la celebración de 25 años?

Una fecha tan señalada por si misma como para venir y disfrutar del festival. Siempre ,nos han gustado las sorpresas y esta edición no va a ser menos. Vamos a contar con un par de conciertos que no se van a desvelar hasta el mismo momento que suban al escenario y luego también habrá algo muy bonito y especial, que creo que todavía no se ha hecho ningún 'festi', y es que todos los grupos que actúen van a hacer un regalo en el escenario para el público, para la organización y también como homenaje a todas esas bandas que han tocado aquí en Miranda de Ebro desde el año 2001.

¿Qué destacaría de esta edición?

Es un cartel muy del Ebro, donde se reúnen, maridan perfectamente grupos internacionales de renombre como Rinöcéröse, Meatbodies o The Murder Capital con grandes cabezas nacionales como puede ser Viva Suecia o Xoel López, y luego esa serie media de bandas que son una parte importante de nuestros carteles desde los comienzos que son las emergentes que consideramos que la gente tiene que descubrir porque son el futuro de la música.

Es uno de los pocos festivales de España que marida la música con la alta cocina. ¿Qué os lleva a colaborar con los dos cocineros mirandeses Alejandro Serrano y Alberto Molinero, ambos con estrellas Michelin?

El objetivo es que todo se convierta en una experiencia todavía más maravillosa. En Miranda de Ebro tenemos la suerte de tener dos estrellas Michelin y tenemos más suerte todavía de que se dejen engañar y que cada año se suban prácticamente al escenario del festival, porque tenemos una terraza justo en frente donde 120 afortunados cada noche disfrutan de los platos que preparan. Pero, además, el sábado organizamos una muestra gastronómica donde varios restaurantes de la ciudad sacan sus cocinas a la calle y deleitan a todos los visitantes y mirandeses. La gastronomía desde nuestros comienzos ha sido fundamental, debe de ser también porque nos gusta comer a los organizadores (ríe).

¿Qué cifra de asistentes manejáis para esta edición?

Intentamos que sea un festival sostenible y que la ciudad pueda con todo ese publico que nos visita y que lo puedan disfrutar en todo su esplendor. Las en las que nos movemos son entre 22.000 y 23.000 personas porque consideramos que es el numero idóneo con el que estamos a gusto y se disfrutar de los conciertos, también los grupos y toda la ciudad. Hay que entender que hay gente que no va al festival y que la ciudad tiene que seguir su ritmo diario.

Aún así, ¿qué supone para la ciudad de Miranda un festival de estas características?

A parte del retorno económico, está todo el tema mediático. Son muchos medios de comunicación los que antes, durante y después hablan de la ciudad y es importante. Luego, nosotros también intentamos darle a la ciudad ese retorno con una programación en la que prácticamente el 40 por ciento de las actuaciones son gratuitas y distribuidas por nueve escenarios que están por la propia ciudad, prácticamente todos alrededor de nuestro querido río Ebro que es una parte fundamental del proyecto.

¿Se ha ganado por sus propios méritos Ebrovisión el título de epicentro festivalero en la recta final del verano?

La verdad es que hoy en día esos títulos son complicados con tanto festival que hay, pero siempre hemos estado aquí en septiembre, cuando antes era raro que hubiera una cita así en septiembre. Nosotros así lo consideramos.

Y con un público fiel de todo el país.

Vendemos entradas en todas las provincias y es algo importante. Hoy en día que todo el mundo tiene un festival a la puerta de casa, Ebrovisión tiene ese trabajo de 25 años, esa seña de identidad que hace que gente de todo el país se quiera acercar a Miranda porque sabe que Ebrovisión es un festival diferente.

Y después de 25 ediciones, ¿qué espíritu considera que ha podido mantener desde la primera?

El mismo: acercar a la ciudad la música en directo. En aquellos años 2000 no se podía ver un concierto. Nosotros sembramos ese germen de intentar que en aquella época en la que comenzaban a nacer los festivales más emblemáticos, montar uno modesto n la ciudad y después de 25 años aquí seguimos. Está claro que la seña de identidad del Ebro está totalmente presente tiempo después, aunque tampoco somos una cita que recuerde con nostalgia aquellos grupos que pasaron, sino que intentamos adaptarnos a los nuevos tiempos siempre dentro del estilo del festival.