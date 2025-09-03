Ramiro Molinero, director de Ebrovisión: «Hoy, con un festival a la puerta de cada casa, 25 años hacen que gente de todo el país se quiera acercar a Miranda»

Suscribete a
La cita, que se celebrará una fecha emblemática desde este jueves al domingo 7 de septiembre, espera volver a reunir en el municipio burgalés a más de 22.000 personas

Ramiro Molinero, portavoz de la Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo, impulsora del festival Ebrovisión
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Ebrovisión nació para acercar la música en vivo a Miranda de Ebro en una época -principios del nuevo milenio-, en que era difícil poder asistir a un concierto en el municipio burgalés. Con «modestia», la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo sembró ese «germen» cuando «eran ... los comienzos de los festivales más emblemáticos». Eligieron una fecha distinta, algo loca por adentrarse en la recta final del verano: septiembre. Entonces «éramos los raros». El tiempo les ha dado la razón y hoy es una cita ineludible en el calendario de festivales. En sus 24 ediciones se han subido ya a sus escenarios más de 500 artistas, y sigue respaldada por un público fiel. Tal es así, que en su 20 edición colgaron el cartel de 'no hay entradas' sin desvelar su cartel. Este 2025 cumple otra fecha emblemática, 25 años, «algo que por si solo llama ya a venir y disfrutarlo», sostiene Ramiro Molinero, la cara visible de esta cita, que prevé volver a reunir del 4 al 7 de septiembre a más de 22.000 espectadores.

