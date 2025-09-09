Quiñones resiste al ataque de la oposición y seguirá «adelante»

Eran las cinco de la tarde, una hora muy taurina que viene al pelo para describir lo que ocurrió ayer en el pleno de las Cortes de Castilla y León, cuando el consejero de Medio Ambiente,Juan Carlos Suárez-Quiñones, decidió coger el toro por los cuernos y enfrentarse a la oposición parlamentaria. Como a 'porta gayola' fue contestando a los procuradores de los grupos Socialista, UPL-Soria ¡Ya! y Mixto, aunque le echaron un capote el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y el de Cultura, Gonzalo Santonja, que se ocuparon de responder a Vox.

La gestión del operativo de incendios forestales y, sobre todo, la exigencia de responsabilidades tanto a Quiñones como al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fueron el hilo argumental de todas las interpelaciones en una sesión de control con varios momentos estelares como el «sí, le apoyo» que pronunció el mandatario autonómico para responder a Francisco Igea, que quería saber si seguía dando su confianza al consejero.

No fue posible, en cambio, conseguir una imagen de Mañueco y Quiñones juntos , aunque esta vez éste accedió al hemiciclo rodeado de varios compañeros de Gobierno, como la titular de Industria, Leticia García, o el de Presidencia, Luis Miguel González Gago. En el pleno extraordinario del pasado 29 de agosto la soledad de consejero de Medio Ambiente fue muy evidente.

Antes de que Suárez-Quiñones entrase en escena, el jefe del Ejecutivo autonómico fue interpelado por los portavoces de los grupos parlamentarios por los fuegos de este verano y por ello les acusó de «querer sacar rédito y ventajismo político de una tragedia y una desgracia colectiva», al tiempo que reiteró su «respaldo al operativo». Evitó, no obstante, entrar demasiado en el asunto y aprovechó lo genérico de algunas de las preguntas para descender a otras cuestiones de política nacional.

Quien no lo pudo evitar fue Suárez-Quiñones, que habló por primera vez tras los fuegos de este verano. «Lo primero es trasladar nuestro sentimiento de consternación, dolor y frustración por los fallecidos en los terribles incendios forestales. Entre todos no hemos podido obtener un mejor resultado en este terrible episodio, lo que nos obliga a trabajar en la forma de ser más eficaces». Esas fueron sus primeras palabras, con las que respondió a la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, quien como hicieron los cinco compañeros que la siguieron, exigió la dimisión o el cese del consejero de Medio Ambiente.

Una petición que también se realizó desde las filas de UPL-Soria ¡Ya! y desde el Grupo Mixto. «Incompetencia, negligencia y soberbia», fueron los calificativos que emplearon en la bancada del PSOE para referirse a la actuación de la Consejería de Medio Ambiente, a cuyo titular consideraron «responsable de toda la desgracia».

Suárez-Quiñones tiró entonces de números para señalar que en el operativo desplegado en León trabajaron 1.500 profesionales, 92 medios aéreos, más de 60 autobombas, 57 bulldozer, 22 camiones nodrizas y más de 550 vehículos ligeros. «Un despliegue sin precedentes en la historia de la extinción en España», apuntó. Argumentó, además, que el fuego «estuvo, en muchas ocasiones fuera de la capacidad de extinción» y remató asegurando que «ahora queda compartir la experiencia y trabajar para superar esta situación». Por último, acuso al PSOE de «electoralismo» y aseguró que durante los incendios «no estaba escondido, sino trabajando».

Carlos Fernández Carriedo se ocupó de responder a la pregunta del procurador de Vox, José Antonio Palomo, para señalar que la Junta aplicará los criterios previstos en la ley para autorizar proyectos de extracción minera en las zonas recientemente afectadas por los incendios, algo que viene regulado por una normativa nacional. Gonzalo Santonja hizo lo propio con Miguel Suárez para defender la labor de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ugrecyl), dependiente de la Junta, que ha emitido 50 informes internos durante esta legislatura sobre afección de riesgos y emergencias al patrimonio. Para el procurador de Voz, en cambio, en la Administración autonómica se desconoce el funcionamiento de esta unidad.

Mas críticas desde UPL-Soria ¡Ya! por la actuación del departamento de Medio Ambiente, mientras que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, que llevaba una camiseta con la imagen de Quiñones y la palabra 'dimisión', le tachó de «cadáver político» y auguró que «va a arrastrar al PP en la Comunidad, muy especialmente en la provincia de León».

Tras la intervención de Pedro Pascual, de Por Ávila,el titular de Medio Ambiente terminó por hacer un relato final en el que, además de anunciar que se revisará «al alza» el operativo para prepararnos mejor ante estas situaciones, instó a que «todos reflexionemos». «Primero,el Gobierno de España, por los medios aéreos de su competencia, también por las Brif; sobre el número y distribución de la UME; para que cumpla sus propias normas, porque en la Sierra de la Culebra se habló de hacer muchas cosas que no se han hecho...» enumeró. Además, abogó para mejorar los medios de las diputaciones provinciales y sus parques de bomberos.

«Desde la Junta habrá un esfuerzo en el operativo con más formación, más tecnología, mejor normativa y planificación», anunció. Apeló a «la altura de miras de todos y su colaboración» para concluir citando a Santa Teresa de Jesús: «La verdad padece pero no perece. He dicho la verdad y si no nos ponemos manos a la obra no habremos ganado el futuro».