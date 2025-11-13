Quiñones defiende el «incremento» para el operativo como «reacción» a los «catastróficos» incendios

Suscribete a
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su comparecencia en las Cortes
Valladolid

Los incendios del pasado verano, y en concreto tres «fatídicas» semanas de agosto, fueron «catastróficos», como reconoció el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Así que estaba claro de antemano que la prevención y lucha ... contra el fuego iba a centrar el debate en su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio - que también volvía quedar patente que, o mucho cambian las tornas o no saldrán adelante-. Desde la oposición tenían claro que no iban a dejar escapar la 'presa' de las más de 240.000 hectáreas carbonizadas, tres fallecidos, miles de evacuados... Y con Suárez-Quiñones enfrente, así que la peticiones de dimisión se repitió por parte del PSOE y Podemos, a quienes el consejero respondía que se siente «legitimado» para seguir.

