Quiñones defiende el «incremento» para el operativo como «reacción» a los «catastróficos» incendios

Los incendios del pasado verano, y en concreto tres «fatídicas» semanas de agosto, fueron «catastróficos», como reconoció el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Así que estaba claro de antemano que la prevención y lucha ... contra el fuego iba a centrar el debate en su comparecencia para presentar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio - que también volvía quedar patente que, o mucho cambian las tornas o no saldrán adelante-. Desde la oposición tenían claro que no iban a dejar escapar la 'presa' de las más de 240.000 hectáreas carbonizadas, tres fallecidos, miles de evacuados... Y con Suárez-Quiñones enfrente, así que la peticiones de dimisión se repitió por parte del PSOE y Podemos, a quienes el consejero respondía que se siente «legitimado» para seguir.

Todo con el sonido de fondo -aunque dentro de la sala no se escuchaba- de la protesta convocada a las puertas de las Cortes por varios sindicatos para protestar contra lo que tacharon de «decretazo» del operativo de incendios forestales.

Precisamente, la «mejora» del operativo de prevención y extinción es uno de los capítulos que destacaba el consejero dentro de la acción en política forestal, a la que se reservan casi 222,7 millones de euros, con un «importante incremento» del 48 por ciento respecto a las cuentas de 2024 para la «defensa, mejora y dinamización» del sector. Y ahí destacaba los 135 millones para el operativo, «absolutamente esencial» en la lucha contra los incendios forestales, reconoció Quiñones. Con más medios materiales -bulldozer, helicópteros, drones- y personales. Ahí, el avance en el «compromiso» para hacer público el dispositivo, de modo que ya el próximo año se contratarán 49 cuadrillas terrestres y pasarán a tener contratos de doce meses frente a los nueve de algunos. Supondrá 54 millones, llegando a los 101 en 2029. También más cuadrillas especializadas helitransportadas y nocturnas, con «refuerzos» en la época de mayor riesgo y cuya ampliación comenzará por las cuatro primeras y sus correspondientes aparatos en León, Zamora y Ávila, las provincias que han centrado los fuegos.

Quiñones defendía la acción «inmediata, rápida» ante lo ocurrido en unas circunstancias «históricas, nunca vividas» en las que llegó a haber 348 incendios activos -«muchos provocados», incidía- en Castilla y León en «23 días imposibles». «Cuando se pudo intervenir, se apagaron», subrayaba el consejero para defender el operativo pactado tras el también dramático 2022 y que «funcionó» en 2023 y 2024 «con unos resultados favorables» a la hora de a atajar los fuegos, y también el resto de este año, con la salvedad de esos días de agosto de «circunstancias excepcionales».

«Nefasta»

La Junta de Castilla y León «siempre reacciona ante las nuevas realidades», como las demostradas con el comportamiento de los incendios del pasado verano, sostuvo el consejero para defender la actuación y las nueva medidas. Aunque ni éstas ni el conjunto de los argumentos convencieron a la oposición, muy crítica con la política de extinción -de «nefasta» la calificaba el PSOE- y también con el conjunto del presupuesto de la Consejería, que se eleva hasta los 663,3 millones de euros, a los que añadir los 408,1 millones de las empresa públicas dependientes de su departamento, precisaba Quiñones.

También en clave medioambiental, una inversión desgranaba los 272,3 millones de euros para infraestructuras y sostenibilidad dirigidos a una «economía descarbonizada» y circular, «impulso» a la biomasa, actuaciones en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, gestión de residuos, abastecimiento o abastecimiento, incluida una partida específica para reponer los sistemas dañados por los incendios del pasado verano.

Reducir tiempos ante emergencias

Otro gran área es el de Protección Civil y Emergencias, que contará con un presupuesto de 21,26 millones de euros y que contempla hacer frente a novedades como el «refuerzo» del personal del Centro Coordinador de Emergencias con 20 especialistas más, que garanticen también su funcionamiento -al igual que el 1-1-2- todos los días del año las 24 horas. Además, también se pretende poner en marcha el segundo Grupo de Rescate y Salvamento, con un otro helicóptero en Sahechores de Rueda (León) que se sume al que tiene base en Alcazarén (Valladolid) para «reducir los tiempos de intervención» a no más de 30 minutos y como «novedad» contará con un médico en el equipo. Ambos supondrán un coste de 5,1 millones.

Y también para no estar a más de media hora, el proyecto Red Apoyo dispondrá de vehículos y material «estratégicamente posicionados» en 27 ubicaciones para actuar ante una emergencia. Y una plataforma de gestión de las emergencias permitirá conocer de forma inmediata su ubicación y disponibilidad de los recursos y medios de Protección Civil.

«Impulso» a vivienda

Dentro del gran departamento que encabeza Suárez-Quiñones, el área de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo suma 278 millones, con un «fuerte impulso» al área de vivienda, el más voluminoso, con 262,5 millones, entre los que destacan los 44,5 destinados a las ayudas al alquiler, además de la creación de un nuevo programa de «garantía de cobro de la renta» a cambio de un alquiler asequible, entre otras partidas. Y casi 138 millones van destinados al parque público de vivienda así como 48,2 que la sociedad Somacyl destinará a la construcción de 522 viviendas en 36 promociones protegidas para su venta. Además, se contemplan 79,7 millones para conservación, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque residencial con actuaciones para la rehabilitación de barrios, accesibilidad, así como actuaciones de suelo industrial -por 102,5 millones- en las nueve provincias.