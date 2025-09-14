Quinientos corredores compiten en la novena edición de la Ultra Montaña Palentina
La cita deportiva disputa cuatro modalidades: Ultra, Maratón, Trail y Young
«Castilla y León es un viaje que merece la pena, ahora, más que nunca»
La Montaña Palentina ha vuelto a convertirse este sábado en escenario deportivo con la celebración de la novena edición de la Ultra Montaña Palentina (Utmp), que ha reunido en la localidad de Camporredondo de Alba a medio millar de corredores distribuidos en cuatro modalidades: Ultra, Maratón, Trail y Young.
La prueba de la Utmp ha comenzado a las 05.00 horas con un «exigente» recorrido de 65 kilómetros y 4.500 metros de desnivel positivo que ha llevado a los participantes por «enclaves emblemáticos» como las Agujas de Cardaño, el Pozo de las Lomas, la Cascada de Mazobre o el Collado de Arra. El vencedor fue Raúl Díaz González, con un tiempo de 8:33:36, mientras que en categoría femenina se impuso Rocío Lavín con 10:35:40.
En la modalidad Maratón Montaña Palentina, de 44 kilómetros y 3.510 metros de desnivel positivo, el triunfo correspondió a Pablo Santos (5:37:01) y a Sandra Carrancio (7:36:10), según un comunicado de la organización recogido por Europa Press.
Por su parte, el Trail Fuentes Carrionas, de 21 km y 1.150 m de desnivel positivo, coronó a Guille Acosta (1:56:49), vencedor también en la pasada edición, mientras que entre las mujeres se impuso María Alles (2:28:12).
La jornada ha concluido con el Young Trail, celebrado a las 17.00 horas, con un recorrido de seis kilómetros dirigido a los más jóvenes. Los vencedores fueron Beltrán Fernández (26:19) y Laila Muñoz (34:31).
Además, el evento ofreció avituallamiento, duchas y una ceremonia de entrega de premios con más de 2.500 euros en metálico repartidos entre los podios absolutos de las tres pruebas principales.
De cara a 2026, la Ultra Montaña Palentina celebrará su décimo aniversario, en una edición que la organización anuncia como «especialmente emotiva» y con la que se pretende rendir homenaje a los entornos naturales de la provincia.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete