Quince años de prisión para un «canguro» por dos delitos de agresión sexual a menores en Salamanca

El tribunal desestima el recurso del condenado y ratifica íntegramente la sentencia de la Audiencia de Salamanca, que basó su fallo en el testimonio de una de las menores y los informes periciales

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca que condenó a un canguro a dos penas de siete años, seis meses y ... un día de prisión por sendos delitos de agresión sexual a dos menores de cuatro años, cometidos durante el verano de 2023 en la provincia salmantina.

