El Purple Weekend 2025 arranca en León este fin de semana: solo quedan entradas para el domingo

El festival leonés Purple Weekend Estrella Galicia ha colgado el cartel de «no hay entradas» para dos de las tres jornadas de conciertos que se concentrarán en Espacio Vías. Con viernes y sábado agotados solo es posible conseguir alguna de las últimas ... para el domingo. La programación también incluye las sesiones de DJ en distintos clubs de la ciudad, exposiciones, el mercadillo de vinilos y ropa vintage y la Scooter Run, donde Vespas y Lambrettas desfilarán por las calles de la ciudad.

La música arrancará el viernes día cinco con una fiesta 'Revival 77 & New Punk' en la que se escucharán el sonido eléctrico y crudo de una banda del power pop australiano como The Chevelles; los himnos contundentes y frescos de The Molotovs; y el post-punk áspero y sofisticado de The Horrors.

El sábado día 6 a partir de las 13:00 horas el Espacio Vías acogerá la psicodelia y experimentación de los leoneses Brators. Ya por la tarde llegarán The Spitfires, con toda la energía de su música condensada en su nuevo álbum, MKII; la receta de Pub Rock, Punk & Roll y espíritu Mod de Laurie Wright; y Nick Waterhouse, reconocido en el Rhythm & Blues, swing y soul.

La única fecha para la que aún quedan entradas, el domingo 7, comenzará a las 13:00 horas con el sonido garage-punk-yeyé y el sentido del humor de los vascos Lie Detectors. A partir de las 19:30 horas, llegará la banda italiana de Rock & Roll The Peawees. Luego tocará rock alternativo Drink The Sea, la nueva banda del compositor, guitarrista y fundador de R.E.M. Peter Buck. La fiesta terminará con una banda imprescindible para entender el fenómeno del Britpop a mediados de los 90, The Boo Radleys.

Durante el festival, el menú musical se complementará con los Allnighters, destinados a bailar toda la noche al son de vinilos, que pincharán una plantilla de selectores. El Espacio Vías acogerá estas actividades al terminar las actuaciones en directo y el Vannity a partir de las 02:00 horas.

De forma similar, los Alldayers albergarán los eclécticos sonidos del festival en clubs como el Chelsea, el Babylon, el Café Nueva Luna o el Black Bourbon. En las sesiones, el R&B, Boogaloo, Freakbeat, Garage, Soul & Psychedelic, ModRevival, Punk77, Yeyé, Northern Soul, Funk o Power Pop se elevarán sobre las pistas de baile de la mano de Gulya, Lee Petrysyzyn y Jawa Jones, Ángel Snap, Chloe Ackers and Kaya Juliana, Schaeffer McLean, Rhys Webb, Pedro Pablo, Conor Bakhuizen, Néstor Orange, Peter Moran y F. G. Diez.

Pagando cinco euros de entrada se podrá disfrutar de dos fiestas con aforo limitado. La primera será en la Sala Glam Theatre: Beat club at the Glam Theatre el sábado, con los selectores de vinilos Gulya (Barcelona Psych Fest/A Coruña) y Lee Petryszyn (New Untouchables/Brighton), mientras que la segunda tendrá lugar en el Northern Soul Ballroom at the Glam Theatre el domingo, con Pedro Pablo (Soul Tempo/León) y Conor Bakhuizen (Sherry's Soul Society/Reino Unido).

Durante los días del Purple Weekend también habrá oportunidad de hacerse con el fanzine y deleitarse con el nuevo proyecto del fotógrafo documental y musical Alex Amorós en la exposición Le Scéne Purple Weekend 2024, que permanecerá abierta al público hasta el dos de enero. Quién esté atraído por perderse entre ropa vintage y vinilos de coleccionista encontrará su lugar en el Mercadillo del Espacio Vías. Para un plan familiar, se podrá acercase a la jornada de puertas abiertas del lunes día ocho, que cuenta con el concierto participativo de Rockschooleon, 'Un viaje con Groove'.

Toda la información y novedades de la XXXVI edición del Purple Weekend Estrella Galicia pueden consultarse en el Instagram del festival: @purpleweekend_oficial.