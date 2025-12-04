Suscribete a
El Purple Weekend 2025 arranca en León este fin de semana: solo quedan entradas para el domingo

El programa cuenta con la banda Drink The Sea, del fundador de R.E.M., Peter Buck; el cantautor de R&B Nick Waterhouse y dos fiestas con aforo limitado

En una foto de archivo del 2023 León acoge la 'Scooter Run' del Purple Weekend
M. S. B.

El festival leonés Purple Weekend Estrella Galicia ha colgado el cartel de «no hay entradas» para dos de las tres jornadas de conciertos que se concentrarán en Espacio Vías. Con viernes y sábado agotados solo es posible conseguir alguna de las últimas ... para el domingo. La programación también incluye las sesiones de DJ en distintos clubs de la ciudad, exposiciones, el mercadillo de vinilos y ropa vintage y la Scooter Run, donde Vespas y Lambrettas desfilarán por las calles de la ciudad.

