Puente 'negro' en las carreteras con cinco muertos en accidentes

Uno de ellos, un camionero cuyo vehículo acabó en las vías y se vio arrollado por un mercancías

Muere el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y chocar contra un tren de mercancías en Salamanca

El camión, hecho trizas tras el doble accidente en la provincia de Salamanca
El camión, hecho trizas tras el doble accidente en la provincia de Salamanca Guardia civil
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

El fin de semana con festivo del Pilar y la Hispanidad ha terminado para Castilla y León con la nota fúnebre de cinco muertes en carretera. Un total de cuatro accidentes de tráfico han resultado mortales, más allá de otros siniestros más leves que ... han causado heridos de diferente consideración en lugares como, entre otros, Ponferrada y Valencia de Don Juan (León), la localidad burgalesa de Basconcillos del Tozo o El Barraco (Ávila).

