Puente 'negro' en las carreteras con cinco muertos en accidentes

El fin de semana con festivo del Pilar y la Hispanidad ha terminado para Castilla y León con la nota fúnebre de cinco muertes en carretera. Un total de cuatro accidentes de tráfico han resultado mortales, más allá de otros siniestros más leves que ... han causado heridos de diferente consideración en lugares como, entre otros, Ponferrada y Valencia de Don Juan (León), la localidad burgalesa de Basconcillos del Tozo o El Barraco (Ávila).

Ya el viernes perdieron la vida dos personas, un hombre y una mujer. Murieron en una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta registrada en el kilómetro 29 de la N-627, en Montorio (Burgos). Atrapados en el interior del vehículo, se avisó a los bomberos y otros servicios de emergencia, pero sólo pudieron confirmar su fallecimiento. Otro varón, de 65 años, salvó la vida, pero fue trasladado al Complejo Asistencial Hospitalario de la capital burgalesa para ser atendido por sus lesiones.

Tras un sábado más apacible, el domingo, ya al amanecer –poco después de las seis de la mañana–, comenzó con la alerta de un vehículo en llamas a la altura de Pereruela, en Zamora. Los servicios de emergencias encontraron el cadáver calcinado de una persona en su interior. Según aclaró horas más tarde la Subdelegación del Gobierno, correspondería «al 99 por ciento de probabilidad» con un varón que se habría salido de la vía al volante en el kilómetro 18 de la carretera CL-527, en sentido Fermoselle. Al quedar el coche totalmente carbonizado, se transportó el cadáver para su identificación.

Más tarde también falleció un motorista de 52 años. Aunque en su caso llegó al hospital, los sanitarios no pudieron salvarle y expiró en torno a las 14 horas, tras sufrir un accidente en el kilómetro 357 de la A-11, en La Cistérniga (Valladolid).

Doble siniestro

El lunes sumó otro siniestro, sucedido durante las horas de oscuridad. Fue un accidente en dos tiempos: sobre las tres de la madrugada, el 1-1-2 recibió aviso de cómo un camión se había salido de la carretera a la altura del kilómetro 252 de la A-62, en Carrascal de Barregas (Salamanca), para ir a parar sobre las vías del tren. Antes de que pudiera cortarse el tráfico en la línea, un tren de mercancías embistió contra el camión, lo que hizo descarrilar al propio convoy.

Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y Sacyl se apresuraron a actuar en el amasijo de metal y carrocerías y, aunque no hubo heridos en el tren, el hombre de 54 años que conducía el camión sí que murió.