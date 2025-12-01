El puente de diciembre llena el turismo rural en la antesala de una Navidad que prevén «muy buena»

Aún sumarán algunas reservas de última hora -menos que en otras épocas del año-, pero con los datos que manejan hasta este pasado fin de semana, los empresarios del turismo rural de Castilla y León enfilan la recta final del año con optimismo y «mucha ... ilusión». «El mes de diciembre siempre es muy bueno porque al puente va unido la Nochebuena y Nochevieja», recuerda Luis Chico, al frente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León. A las festividades se suma también que hay «mucha gente» que prefiere cerrar sus alojamientos a finales de octubre porque, debido a los gastos que supone la calefacción, no les compensa abrir hasta Semana Santa, así que «eso también se deja notar en los que nos quedamos abiertos, que nos vemos favorecidos con llenos» en estas fechas.

Es la percepción de este pequeño empresario, gerente de la Casa Rural 'Campo y Lumbre' en la localidad vallisoletana de Benafarces, pero su caso no es único, dice, sino que se extiende a su entorno, en plena Tierra de Campos: «Estamos todos más o menos igual, con llenos», explica sobre la ocupación del puente de la Constitución y la Inmaculada. Las expectativas también son buenas para las fechas clave de la próxima Navidad. Recuerda que Castilla y León es un lugar «céntrico» que utilizan para encontrarse «gente que viene de Madrid con amigos y familiares» procedentes de otros puntos del noroeste español. Por lo general, en estas fiestas «van buscando una casa grande donde reunirse familias o grupos de amigos amplios». «Es un turismo familiar y muy cercano, de proximidad».

Además, es una época en la que no funciona la reservar de última hora: «Ahora me dicen que tengo que buscar un alojamiento para doce personas y me sería imposible».

«La Navidad suele ser buenas. 24-25 y 31-1 de diciembre son fechas de alta ocupación, sobre todo en alojamientos grandes. Los pequeños o por habitaciones suelen pinchar en esta época del año», coincide el leonés Jesús del Río, actual secretario general de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) y antes al frente de la Asociación Leonesa de Empresarios de Turismo Rural. Sobre la ocupación que esperan en el puente de diciembre «vendrá a rondar el 85-90 por ciento; podríamos llegar al cien por cien porque suele tener muy buena aceptación, aunque el tiempo manda».

Estado actual del paraje de Las Médulas ICAL Las Médulas, tras el fuego : «La gente viene a pasear, pero no a pernoctar» «Viene gente a pasear por el día, pero lo que son las pernoctaciones, nada de nada». Así describe Fina Gómez, al frente del Complejo Rural Ágoga, en el pueblo de Las Médulas, los últimos tres meses. El incendio que asoló el paraje natural del enclave Patrimonio de la Humanidad sigue haciendo mella y por el restaurante de la berciana por el momento solo pasan «clientes que tenía habitualmente y gente que viene a pasear», pero «está costando mucho» la recuperación del turismo. Y eso que «los brotes empieza a asomar» en el terreno calcinado y que «ha quedado un pulmón verde bonito». Dice que el suyo no es un caso particular, sino que es la realidad que viven todos los hosteleros de la zona. Llega un turismo muy de paso con visitas organizadas de dos horas y se van. No es futuro para los establecimientos». No considera que en Navidad vaya a mejorar la cosa. Tampoco es una zona en la que tradicionalmente se haya movido mucho visitante por esas fechas. Aún así, Fina se define como una mujer positiva y confía en que pasarán el bache: «Para mí, la frase más adecuada de Las Médulas es que 2.000 años de historia no los puede borrar nadie. La historia y la cultura permanecen y confío en que remontaremos este momento difícil».

No considera que porque este año sea más corto -al caer la primera celebración en sábado- les vaya a perjudicar sino al contrario: «Si es excesivamente largo la gente se suele marchar a otros destinos más lejanos», aunque admite que «un día más sería ideal para lograr cuatro pernoctaciones». Sobre los mercados que 'funcionan' en esta provincia recuerda que son «fundamentalmente, Madrid y Castilla y León, aunque también llegan visitantes de País Vasco y Galicia». Por lo que respecta a los meses precedentes del otoño, está siendo mejor de lo que esperaban. «Pensábamos que iban a tener más repercusión los incendios del verano, pero también es verdad que hay que distinguir entre el alojamiento que lo ha vivido de primera mano y el resto del territorio». «Sí» cree que de forma generalizada se ha perdido «algún tipo de turista» en «las zonas próximas a terrenos quemados, como el que viene específicamente por la micología o la berrea».

Una de las zonas afectadas por los fuegos del estío que parece haberse recuperado es Sanabria. «Hizo mella en su momento, pero ahora mismo no. Lo que repercute en esta época del año es el frío y la lluvia», sostiene el presidente de la asociación Sanabria y Carballeda Hostelería, Jesús Rodríguez.

Sanabria, de paso hacia Vigo

La meteorología también condicionará el puente. «Si hace bueno, habrá bastante afluencia. No llegaremos al cien por cien en restauración pero casi, mientras en pernoctaciones nos quedaremos en un 50 o 6o por ciento».

Que este año sea un poco más corto «puede perjudicar un poco», pero recuerda que la hostelería de Sanabria se beneficia también del turista que va camino de Galicia, y que en los últimos años se han convertido casi en una parada obligatoria para el viajero que va a ver la iluminación de Vigo. No obstante, presume: «También tenemos la de Puebla, que es bien bonita».

Más tranquilo espera las fechas centrales de la Navidad porque en esta zona «se mueve poca gente» por entonces.

En Burgos, las previsiones apuntan a que el puente «será bastante bueno» con una ocupación del 90 por ciento, detalla Domingo Hernández, vicepresidente de la Asociación de Turismo Rural de Burgos (Turalbur). De cara a la recta final del año, Nochebuena «está más flojo», pero para fin de año la ocupación se eleva al 70 por ciento. En general, para este periodo festivo «son grupos familiares» y en cuanto al origen «notamos mucho la presencia de gente de la propia capital que se juntan con familias que vienen de Madrid, Cantabria o País Vasco». Por ello en esta provincia para estas fechas se llenan también antes los establecimientos más grandes, a diferencia de lo que ocurre en los meses de verano donde «están un poco penalizados» porque suelen predominar los grupos más pequeños.

Más «flojo» en Gredos

En Casas de Gredos este año tienen menos reservas para el puente: «Todavía quedan bastantes casas libres», apunta Alicia Garcinuño. También ha ocurrido el resto del otoño. Han sido meses en los que la ocupación en los alojamientos gestionados por esta asociación, «entre 150 y 200», ha estado «más floja». Cree que la subida de precios generalizada podría estar detrás: «De lo primero que recorta la gente es de ocio lógicamente», sostiene.

Más positiva es de cara a la Navidad, aunque «como este año cae entre semana, la mayoría está cogiendo solo dos noches». Para los días 24 y 25 de diciembre «sólo nos quedan casas pequeñas» y mejor aún lo tienen los dos últimos días del año, fechas para las que ya no queda «casi ninguna» de mayor capacidad. «Tradicionalmente nos ha venido funcionando mejor la Nochevieja que la Nochebuena, pero comienza a equipararse», explica. En cuanto a la procedencia de sus 'inquilinos', fundamentalmente «Madrid y alrededores». También optan por este tipo de alojamiento gente de la propia capital abulense que buscan alojamientos de mayor capacidad a sus casas habituales para juntarse con familia y amigos.