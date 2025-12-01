Suscribete a
La Aemet avisa de fuertes lluvias y nieve tras la llegada de un frente frío

El puente de diciembre llena el turismo rural en la antesala de una Navidad que prevén «muy buena»

En Valladolid, Burgos y León superarán el 90 por ciento de ocupación en la Constitución y la Inmaculada y esperan alcanzar una cifra similar de cara a fin de año

Los hoteles de Zamora, al completo por Las Edades y el resto de capitales, al 80 por ciento

Iluminación en el turístico municipio salmantino de La Alberca, en una pasada Navidad
Iluminación en el turístico municipio salmantino de La Alberca, en una pasada Navidad
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

Aún sumarán algunas reservas de última hora -menos que en otras épocas del año-, pero con los datos que manejan hasta este pasado fin de semana, los empresarios del turismo rural de Castilla y León enfilan la recta final del año con optimismo y «mucha ... ilusión». «El mes de diciembre siempre es muy bueno porque al puente va unido la Nochebuena y Nochevieja», recuerda Luis Chico, al frente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León. A las festividades se suma también que hay «mucha gente» que prefiere cerrar sus alojamientos a finales de octubre porque, debido a los gastos que supone la calefacción, no les compensa abrir hasta Semana Santa, así que «eso también se deja notar en los que nos quedamos abiertos, que nos vemos favorecidos con llenos» en estas fechas.

