El pueblo más bonito de España para viajar en octubre está en Castilla y León, según National Geographic: cuál es, dónde está y sus mejores restaurantes

Octubre es el mes en el que nos encontramos plenamente en otoño, un momento del año en el que los días se vuelven más frescos y los paisajes cambian de color, invitando a disfrutar de la naturaleza.

Para muchos, esta es una época muy atractiva para hacer escapadas, aprovechando las temperaturas agradables y los paisajes que brindan muchos puntos del país.

Así, los amantes de los pequeños viajes suelen buscar aprovechar estos días para desconectar, disfrutar de paseos tranquilos y dejarse sorprender por los contrastes de la estación. En este sentido los pueblos se convierten en destinos ideales, porque ofrecen calma, tradición y un entorno perfecto para disfrutar del otoño de cerca.

Si estás buscando un destino de un pueblo ideal para visitar este octubre, te dejamos una recomendación que llega desde National Geographic y que define este municipio castellanoleonés como «una tierra fronteriza en el sentido más ancho de la palabra» en la que «colisiona el clima atlántico con el mediterráneo».

Se trata de Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, Castilla y León, el pueblo que National Geographic ha designado como el más bonito de España para visitar en octubre. Te contamos dónde se ubica, algunos de sus grandes encantos, mejores restaurantes y cómo llegar hasta él.

Puebla de Sanabria: dónde está y qué ver

Puebla de Sanabria se sitúa en la provincia de Zamora, rodeada de montañas, ríos y bosques, junto al Parque Natural del Lago de Sanabria, que destaca por tener el mayor lago glaciar de la península. Este pueblo medieval destaca por su casco histórico que transporta a otra época con calles empedradas y un ambiente que parece detenido en el tiempo. Su origen se remonta al siglo XII y tuvo su mayor esplendor en la Edad Media, cuando supuso un punto estratégico entre los reinos de León y Galicia, lo que explica su carácter fortificado visible todavía a día de hoy en su arquitectura.

Entre los monumentos más relevantes está el Castillo de los Condes de Benavente, que pertenece al siglo XV, la iglesia de Santa María del Azogue, del siglo XII y el Ayuntamiento, que se puede encontrar en la plaza Mayor de Puebla de Sanabria. El pueblo también es conocido por su museo, que exhibe gigantes y cabezudos, con una tradición que data de 1848 y cuya comparsa es considerada la mejor de España.

Mejores restaurantes

Puebla de Sanabria, en Castilla y León, destaca por una gastronomía que sobresale en la preparación de lechazos, embutidos, cochinillos asados y platos tradicionales como el potaje de la zona, que los visitantes pueden disfrutar en diferentes restaurantes y bares del lugar. Para sacarle partido a su cocina, en Puebla de Sanabria podemos encontrar dos restaurantes que destacan especialmente por sus buenas valoraciones en Google y Tripadvisor, y que suelen recomendarse tanto por su comida como por su ambiente.

Uno de ellos es La Posada de la Puebla de Sanabria, restaurante conocido por su rica cocina regional, especialmente carnes y pescados, aunque concretamente octubre es una época ideal para degustar su carne de caza y sus setas. Ubicado en la Plaza Mayor, destaca por su ambiente rústico y acogedor, con bonitas vistas y una relación calidad-precio muy apreciada por los clientes. Es uno de los lugares más recomendados para probar platos tradicionales en el pueblo.

El Restaurante-Mesón Abelardo destaca como otro de los lugares donde mejor comer en Puebla de Sanabria. Según algunas de sus buenas reseñas, destaca su comida casera y sabrosa, especialmente el pulpo a la sanabresa, las mollejas y otras carnes de alta calidad. El servicio es muy atento y amable, con un ambiente acogedor y rústico que incluye una terraza con vistas al río.

Otra de las mejores opciones es el Restaurante Asador Casa Paca, muy valorado por sus carnes a la brasa, embutidos y grandes raciones. Los usuarios resaltan la calidad y el sabor de los platos, así como el trato cercano del personal. Es ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y de buen ambiente en un asador tradicional.

Cómo llegar a puebla de Sanabria

Para llegar a Puebla de Sanabria, si quieres evitar el coche, se pueden escoger tanto el tren como el autobús desde Madrid, opciones que puedes consultar con detalle y planificar a través de Moovit.

La alternativa más rápida es el tren, que sale desde la estación de Madrid-Chamartín y llega directamente a Puebla de Sanabria en un trayecto de aproximadamente dos horas; los billetes suelen costar entre 27 y 55 euros y la frecuencia es de unas cuatro salidas diarias.

Por otro lado, el autobús es la opción más económica. Conecta Madrid, desde la estación de Moncloa, con Puebla de Sanabria en unas cuatro horas y cuarto, con precios entre 21 y 30 euros y hasta cuatro salidas diarias, desde la mañana hasta la noche.