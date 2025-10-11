Suscribete a
El PSOE reprocha a la Junta su «silencio» sobre el Plan de Salud Mental para Jóvenes aprobado en Cortes

Los socialistas y sus juventudes anuncian una proposición no de ley para abordar toda una serie de conductas de riesgo

Una «red de primera» en salud mental con más psicólogos y unidades especializadas

El secretario general de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOECyL, Jesús Puente, y el secretario de Juventud del PSOECyL, Camilo Cajamarca, analizan la situación de la salud mental en la Comunidad
El secretario general de Sanidad y portavoz en las Cortes del PSOECyL, Jesús Puente, y el secretario de Juventud del PSOECyL, Camilo Cajamarca, analizan la situación de la salud mental en la Comunidad
El PSOE ha aprovechado este viernes el Día Mundial de la Salud Mental para «visibilizar las necesidades de Castilla y León y reclamar sus derechos» a este respecto. «El derecho a la salud mental está muy lejos de estar garantizado en la Comunidad: el ... sistema público no llega», ha reprochado el secretario general de Sanidad del PSOE autonómico, Jesús Puente, que ha echado en cara a la Junta «un divorcio completo» entre Sanidad y Familia o la privatización de este sector.

