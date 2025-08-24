El PSOE de León tilda de «auténtica vergüenza» que Suárez-Quiñones lleve «días desaparecido» por los incendios
Los socialistas leoneses consideran que el máximo responsable de esta «catástrofe» es el presidente de la Junta
La Junta extiende la alerta por riesgo de incendios forestales en toda Castilla y León hasta el 26 de agosto
El PSOE de León ha tildado de «auténtica vergüenza» que el presidente del PP de León y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lleve «días desaparecido» y se dedique a «atacar cínicamente» a los socialistas, mientras permanece «escondido desde que se fue de comilona a Gijón con la provincia y la Comunidad ardiendo».
No obstante, los socialistas leoneses consideran que el máximo responsable de esta «catástrofe» es el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que ha «dirigido y avalado los recortes salvajes» en el operativo contra incendios y cuyo «machaca, Suárez-Quiñones, se ha limitado a ejecutar con docilidad las decisiones políticas que han dejado a Castilla y León indefensa frente al fuego».
Así lo ha manifestado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, quien ha señalado que resulta «indignante» que quien debería dar explicaciones y asumir su responsabilidad se «esconda», informa Ep.
El PSOE de León señala también la responsabilidad política directa de Mañueco, que es quien ha «impulsado y sostenido estos recortes, debilitando el operativo y amparando con su silencio la huida y la desfachatez de Suárez-Quiñones».
