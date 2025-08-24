El PSOE de León tilda de «auténtica vergüenza» que Suárez-Quiñones lleve «días desaparecido» por los incendios

El PSOE de León ha tildado de «auténtica vergüenza» que el presidente del PP de León y consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lleve «días desaparecido» y se dedique a «atacar cínicamente» a los socialistas, mientras permanece «escondido desde que se fue de comilona a Gijón con la provincia y la Comunidad ardiendo».

No obstante, los socialistas leoneses consideran que el máximo responsable de esta «catástrofe» es el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que ha «dirigido y avalado los recortes salvajes» en el operativo contra incendios y cuyo «machaca, Suárez-Quiñones, se ha limitado a ejecutar con docilidad las decisiones políticas que han dejado a Castilla y León indefensa frente al fuego».

Así lo ha manifestado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, quien ha señalado que resulta «indignante» que quien debería dar explicaciones y asumir su responsabilidad se «esconda», informa Ep.

El PSOE de León señala también la responsabilidad política directa de Mañueco, que es quien ha «impulsado y sostenido estos recortes, debilitando el operativo y amparando con su silencio la huida y la desfachatez de Suárez-Quiñones».