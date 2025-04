El PSOE anima al alcalde de Villafranca del Bierzo a seguir gobernando sin ediles

El secretario comarcal del PSOE del Bierzo y presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, lamentó ayer la marcha al grupo de no adscritos de cuatro ediles socialistas del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y que deja el equipo de gobierno en manos únicamente del regidor, Anderson Batista. Pese a esta anómala situación, Courel confió en que «no conlleve un parón» en el consistorio y que el alcalde «continúe desarrollando la labor de Gobierno en beneficio del municipio».

«Desde el PSOE de León y del Bierzo hemos tratado en todo momento de acercar posturas, pero por desgracia no ha sido así», admitió Álvarez Courel. En este sentido, espera que «se pueda llegar a acuerdos puntuales, tanto con los cuatro concejales que se pasan al grupo de no adscritos como con el resto de fuerzas políticas del Ayuntamiento -cinco ediles del PP y uno de Coalición por el Bierzo-», concluyó sin plantear una posible dimisión del alcalde ante una situación que parece insostenible con un edil al frente del ayuntamiento y diez en la oposición. Y es que ya antes de la renuncia de los cuatros socialistas, el regidor había apartado al que era su teniente de alcalde y socio de gobierno, Santiago Castelao, tras una votación para peatonalizar la calle del Agua en la que tanto sus ya excompañeros como Castelao votaron en contra, mientras que el apoyo de los cinco concejales populares permitió que la medida saliera adelante.

Precisamente, el PP, que fue la lista más votada, advertía ayer que un gobierno unipersonal resulta «imposible», según afirmaba su portavoz y ex alcalde, José Manuel Pereira. Vaticinaba así que la única salida es la dimisión del regidor: «Yo ya no sé cómo aguantó después del último pleno», confesaba. Ahora, su formación se mantiene «atenta a todo» y a la espera de lo que pueda ocurrir en un futuro inmediato. En el horizonte no aparece una moción de censura. Y menos ahora, cuando los concejales más críticos con el alcalde han pasado a ser no adscritos y se considerarían tránsfugas al presentar la petición para el relevo en la alcaldía. Pereira cree que «sólo se podría hacer con el concejal de Coalición por el Bierzo».

Pero otro problema es la irreconciliable mala relación entre Pereira y el concejal bercianista. De hecho, la dirección de Coalición por el Bierzo ofreció un acuerdo a responsables comarcales del PP con la exigencia de que renuncie el actual portavoz local. Una circunstancia que llevó a la formación de Pereira a pedir la marcha de Castelao «dándole la vuelta a la tortilla». En último extremo, el edil afirmó que su grupo no tiene ningún «pacto encubierto» con el alcalde de Villafranca como decían los cuatro concejales ahora no adscritos.

Mientras, el propio alcalde emitió ayer un comunicado en el que no aclaró los pasos que tomará y simplemente critica la decisión «sorpresiva y unilateral» de los que hasta el lunes eran sus concejales. Al tiempo, recalca sus «reiterados intentos» para «consensuar y debatir todos los asuntos llevados al pleno» con «falta de compromisos y de voluntad de colaborar» de los ediles que ahora han renunciado y a los que acusa de «crear un bloqueo a la gobernabilidad con el banal objeto de escenificar una soledad que no se corresponde con el sentir de gran parte de la ciudadanía, que me manifiesta su apoyo día tras día».