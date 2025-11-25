El 'no' del PSOE aboca a que los decretos de incendios decaerán

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, anunció ayer que el Grupo Parlamentario en las Cortes votará mañana en contra de los dos decretos sobre lucha contra incendios y bomberos forestales presentado por la Junta porque «no cuentan con el beneplácito ni la opinión favorable» de los «verdaderos protagonistas» ... , que son los «profesionales del sector forestal».

Así lo trasladó tras la celebración en Valladolid del Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica, presidida por su secretario autonómico, Carlos Martínez. De la Rosa argumentó que el PSOE «no puede avalar» un planteamiento que es «insuficiente»; y confirmó que la posición del voto será en contra, ni siquiera abstención, informa Ical.

De este modo, ambos textos están abocados a no salir adelante, ya que el PP no cuenta con mayoría absoluta y también Vox, el otro partido con el que podría sumar mayoría absoluta, Vox, anunció su rechazo.

Noticia Relacionada La Junta propone hacer fijos todo el año a 837 trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero ABC En el planteamiento que trasladará este jueves a los sindicatos incluirá también que la labor de estos profesionales se extenderá a situaciones de emergencia de protección civil

Además, en la reunión dio inicio a los trámites para la elaboración de listas de cara a las elecciones autonómicas -previstas para marzo de 2026- que deberán ser aprobadas en Comité el 19 de diciembre, tras recibir previamente el visto bueno a nivel provincial.

Como «novedad», el Comité Electoral contará con un Consejo Ciudadano, formado «por expertos y profesionales que, de alguna forma, han participado en las conferencias sectoriales que el PSOE viene celebrando por toda la Comunidad para elaborar el programa electoral.