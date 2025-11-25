Suscribete a
El 'no' del PSOE aboca a que los decretos de incendios decaerán

Daniel de la Rosa no da opción ni a la abstención cuando el planteamiento es «insuficiente» para los «verdaderos protagonistas», que son los «profesionales del sector»

El plan para reformar el operativo de incendios choca con sindicatos y oposición

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, comparece tras el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSCyL, presidida por su secretario autonómico, Carlos Martínez ICAL

Valladolid

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, anunció ayer que el Grupo Parlamentario en las Cortes votará mañana en contra de los dos decretos sobre lucha contra incendios y bomberos forestales presentado por la Junta porque «no cuentan con el beneplácito ni la opinión favorable» de los «verdaderos protagonistas» ... , que son los «profesionales del sector forestal».

