El PSCL concluye en Soria su «striptease orgánico» para «armar» un proyecto territorial

Con la proclamación este sábado en la localidad soriana deEl Burgo de Osma de Luis Rey como secretario provincial del PSOE –es su tercer mandato–, los socialistas de Castilla y León finalizan sus nueve congresos provinciales que, en palabras del secretario general, el soriano Carlos Martínez, han sido un «striptease orgánico». «Nos hemos mirado a nuestro interior y hemos entendido que la responsabilidad de pedir ese préstamo a la ciudadanía pasa no sólo por hablar de unidad, sino por ejercerla», dijo durante el acto de clausura en el que contó con la presencia de la secretaria federal de Política Económica, Emma López.

Martínez, que arrancó su intervención asegurando que «no me gustan los congresos a la búlgara y este ha sido 'la primera en la frente'» ante la reelección de Luis Rey sin voces en contra, confesó ante los procesos congresuales que «dar relevo a los equipos siempre es traumático, es lo peor, y luego hay que elegir entre personas».

De ahí que mostró su agradecimiento a «los que han salido» de las ejecutivas, también de la autonómica, como es el caso de la soriana Virginia Barcones que hasta su renovación era la vicesecretaria del PSCL. «Han sabido dar un paso a un lado y entender que el proyecto de equipo es jugar en distintas responsabilidades y a veces te toca en la defensa o de portero», señaló.

Así que ya con nuevos equipos, el líder socialista pidió a los suyos que se conviertan en «agentes electorales» para ganar las próximas elecciones autonómicas y, para ello, «armar un proyecto basado en el territorio al que lleguen las políticas sectoriales». «Los localismos y nacionalismos de campanario no sirven absolutamente para nada», advirtió.

En este punto, apostó por la «comarcalización de las provincias» con el objetivo de «planificar territorialmente la cobertura de los servicios y romper la arbitrariedad 40 años de gobierno de la derecha que no planifica, sino que gasta sin medida y sin cabeza».

El «apagón» de la Junta

Martínez dedicó parte de su tiempo al presidente de la Junta para señalar que «el apagón lo sufrimos toda España, pero al señor Mañueco no se le notó porque las políticas de la Junta están en permanente 'off'». En más, añadió que «en Castilla y León no hubiera pasado nada por estar seis horas más sin luz. La única sensación de prisa que tiene Mañueco es por intentar escabullirse en la celebración del 23 de abril o el 1 de mayo. Esa es su única obsesión».

Una teoría que avaló con la descripción del despacho del presidente autonómico en el que, según Martínez, «no hay ni un ordenador ni papeles y lo único que se puede encontrar son las obras completas de Santa Teresa. Es un tío tranquilo, ni un mal gesto ni una buena acción», concluyó.