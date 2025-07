«Profesionalizar» pisos turísticos a través de una nueva federación

Ha nacido una nueva agrupación: la Federación Empresarial de Viviendas y Apartamentos de Castilla y León (Fevacyl). Tiene el objetivo de dotar al sector «de una voz regional» a partir de la unión inicial de tres asociaciones del ramo de Burgos, Salamanca y Valladolid ... (Evatbur, Aesvat y Aevat, respectivamente) y la aspiración de ampliar su representatividad. «En otras provincias, a menudo los apartamentos están integrados en asociaciones hosteleras, así que en lugar de crear algo nuevo estamos hablando con ellas para contar con representantes o interlocutores», explica su presidente, Fernando Álvarez. Creada al calor de una nueva normativa turística -ha entrado en vigor el 1 de julio- la federación se desmarca de la también reciente Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Avatcyl) porque esta «engloba a particulares». «No estamos en contra de nadie, sólo en contra de los ilegales y de quienes operan de forma fraudulenta; y por eso nosotros defendemos la profesionalización del sector», añade.

Y es que ese requisito de darse de alta como autonómo o empresa constituye una gran diferencia, asegura Álvarez. «Entiendo que para un propietario, en un momento dado, y con miedos como el de la okupación, alquilar a turistas puede ser un recurso rentable», empatiza. «Pues bien, ahora llega el siguiente paso». El cambio del panorama incluye que desde la Unión Europea se haya impuesto la creación de un nuevo registro basado en el de la propiedad. España ha sido el primer país en aplicarlo, y así el sector aprende a estructurarse con el sistema SES Hospedajes, que permite una colaboración con la policía y mayor seguridad, apunta el presidente de Fevacyl.

Inspectores de la Junta

Álvarez insiste en la importancia del diálogo con las administraciones, que lleva a ajustes para conseguir «un producto de calidad». Impulsó a la federación, al fin y al cabo. En un contexto en el que él proviene de Aevat, «cuando nos dirigíamos a Turismo nos decían que no dejábamos de ser la voz de Valladolid», señala. Ahora la vicepresidenta y el secretario de esta alianza pertenecen a las asociaciones de Salamanca y Burgos, símbolo de esa pluralidad que quiere ser tenida en cuenta. No queda lejos la polémica a cuenta de la ordenanza municipal de la capital charra, que supuso que efectivos policiales se presentasen en los alojamientos, recuerda. Pues bien, en la actualidad la Junta trabaja en sacar adelante dos plazas de inspectores para controlarlo de otra forma, contrapone. «Muchos nos dicen 'van contra vosotros', pero no. Están legislando los apartamentos por primera vez, y cuanto más se legisla algo, más se profesionaliza», sostiene.

Otra de las pruebas de transformación es el «cambio enorme» que marcó -a partir del 3 de abril de 2025- el artículo 7.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, que exige que la comunidad de vecinos apruebe el uso turístico de una vivienda. «Faculta al presidente a terminar con una actividad no autorizada», por lo que Álvarez llama a la búsqueda de «un equilibrio de convivencia» entre turistas y vecinos.

Los retos están sobre la mesa: intrusismo, zonas de bajas emisiones, el «punto de inflexión» que supuso la pandemia del Covid de cara a los viajes... «En España, el turismo implica 25.000 puestos de trabajo, diez millones de turistas extranjeros y un tercio de la capacidad alojativa en apartamentos», enumera. «Creo que es para tener en cuenta», zanja.